Najbolja sedmica u posljednja dva mjeseca

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su porasle u petak, a Wall Street je kompletirao svoj prvi sedmični rast u novoj godini.

Dow Jones Industrial Average porastao je 334,7 bodova ili 0,9 odsto. S&P 500 je ojačao jedan odsto, a Nasdaq Composite 1,5 odsto, prenosi SEEbiz.

Velike tehnološke dionice bile su više tog dana, s dionicama Tesle koje su skočile 4,7 odsto. Gigant za proizvodnju čipova Nvidia skočio je 3,1 odsto, dok je Alphabet porastao više od jedan odsto.

U sedmici su Dow i S&P 500 porasli 3,8 odsto, odnosno 3,1 odsto. To ih stavlja u korak s najvećim sedmičnim napredovanjem od sedmice američkih predsjedničkih izbora u novembru. Nasdaq, koji je do danas porastao 2,6 odsto u sedmici, kreće se prema svom najboljem jednosedmičnom rezultatu od početka decembra.

Ti dobici dolaze nakon što su ulagači primili izvještaje koji pokazuju da su inflatorni pritisci donekle ublaženi. Osnovni indeks potrošačkih cijena porastao je manje od očekivanog na godišnjem nivou, a indeks proizvođačkih cijena takođe je zabilježio manji rast od očekivanog za decembar. Prinos desetogodišnjih državnih obveznica naglo se povukao unazad jer su rasle nade za višestruka smanjenja stopa ove godine. Prinos na desetogodišnje državne obveznice pao je 20 baznih bodova od 14. januara.

Snažne zarade velikih banaka takođe su podstakle dionice ove sedmice, dok su se pokušavale osloboditi decembarske krize koja se prenijela na početak ove godine. Dionice Goldman Sachsa i Citigroupa porasle su više od deset odsto svake u sedmici, dok je JPMorgan Chase i Goldman Sachs skočili su šest odsto, odnosno 8,5 odsto.

Ulagači takođe očekuju narednu sedmicu, jer bi Donald Trump trebalo da bude inaugurisan kao predsjednik drugi put. Dionice su ojačale odmah nakon njegove izborne pobjede u novembru, dok su se ulagači kladili na deregulaciju i niže poreze.

