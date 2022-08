Najbolja poslovna godina od otvaranja

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Za hotel The Chedi Luštica Bay ova godina je najbolja poslovna od otvaranja hotela 2018, a već počekom avgusta premašen je cjelokupan prošlogodišnji prihod, saopštila je zamjenica direktora prodaje Leonarda Dedić.

Ona je u razgovoru za Radio Tivat kazala da je prošla godina za The Chedi bila bolja od 2019. godine, a ova je već sada oko 35 odsto bolja u odnosu na prošlu.

“Ovaj podatak najbolje govori o ovogodišnjoj sezoni, ali i predsezoni. Cilj svakog hotela je da iz godine u godinu raste”, rekla je Dedić.

U hotel su se, kako je navela, vratili turisti sa tradicionalnih tržišta, te je ove godine najviše gostiju došlo iz zapadne i centralne Evrope, na prvom mjestu Velike Britanije, potom Njemačke i Švajcarske. U strukturi gostiju značajan procenat je iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ali i iz regiona, prije svega iz Srbije.

„To su najistaknutija tržišta, ali je lista raznolika i imamo gostiju iz skoro svih krajeva svijeta“, objasnila je Dedić.

Iz The Chedi Luštica Bay je saopšteno da i ostali parametri rada hotela govore o uspješnoj godini poslovanja. Hotel bilježi mnogo veći broj direktnih rezervacija.

Prema riječima Dedić, takav porast nezavisnosti u posrednicima je želja svakog hotela i pokazuje da marketinški idu u pravom smjeru.

„Takođe je porastao i broj stalnih gostiju, što je u stvari najbolji pokazatelj nivoa usluge koju pružamo. Gosti su spremni da plate više za ugođaj koji imaju kod nas i prosječna dužina boravka u sezoni je porasla za skoro duplo u odnosu na prošlu godinu“, dodala je Dedić.

Ona je predstojeći period okarakterisala kao odličan, jer je avgust veoma dobro popunjen, a uz aktuelne last minute bukinge kao ovogodišnji trend, očekuje se da ostatak kapaciteta uskoro bude zauzet.

„Postsezona već izgleda odlično, MICE turizam se vratio na velika vrata te imamo već veliki broj potvrđenih grupa u septembru i oktobru. Što se tiče odmorišnog turizma tu takođe očekujemo last minute rezervacije za period postsezone”, kazala je Dedić.

Ona je navela da, pošto je hotel The Chedi otvoren tokom cijele godine, za zimski period se oslanjaju na tržište regiona, najviše zbog ograničene avio konekcije, jer vjeruje da što se tiče proizvoda, imaju odličnu i raznoliku ponudu za sva tržišta i za zimski period godine.

Dedić je ocijenila da luksuzni turizam mnogo bolje odolijeva svim izazovima na tržištu te je jedan od razloga zbog kojeg Crnu Goru treba razvijati kao luksuznu destinaciju.

“Da me ne razumijete pogrešno, to ne znači da u Crnoj Gori nema mjesta za turiste koji nijesu u mogućnosti da priušte najbolje hotele – luksuz jedne destinacije se ne ogleda samo u tome, već u nivou pružene usluge. I jedan hotel sa tri ili četiri zvjezdice može gostu da pruži osjećaj luksuza ukoliko je besprijekorno čist, organizovan, i ukoliko se posveti gostima i njihovom iskustvu u destinaciji”, rekla je Dedić.

Ona smatra da zajedničkim snagama treba da radimo na imidžu Crne Gore, jer samo zajedno smo na pravom putu.

Dedić je ocijenila da sezona nije period godine za koji se treba posebno pripremati, i ne postoji određeni period godine kada treba započeti pripremu za sledeću sezonu.

“U hotelima, i destinaciji uopšte, koji konstantno i tokom cijele godine rade na svom kvalitetu i raznolikosti usluge, sezona dođe prirodno i to je jedini način na koji treba da je dočekamo”, kazala je Dedić.

U Luštici Bay i u samom hotelu intenzivan kalendar događaja, od umjetničkih, sportskih do gastro dešavanja, planiran je tokom cijele godine. Ovog ljeta je plažni restoran i bar, The Rok Beach Bar and Lounge, u večernjim satima pretvoren u predivan restoran sa ponudom azijske kuhinje, svake večeri od 18 sati i 30 minuta do 23 sata.

The Chedi Luštica Bay je inovativan kada su u pitanju specijalni gastro događaji koji otvaraju vrata kuhinje hotela za sve posjetioce i predstavljaju javnosti kulinarski tim jedinog hotela sa pet zvjezdica na poluostrvu Luštica.

Nakon više nego uspješnih The Kitchen Party i Lobster night, ljubitelji umjetnosti ukusa imaće priliku za novo gastro iskustvo, 21. avgusta kada hotel priprema degustacionu večeru od 25 sljedova.

Na ovom događaju pod nazivom Rising Stars čak 25 kreativnih, mladih, a već veoma iskusnih kuvara The Chedi hotela pripremiče nesvakidašnji meni, te u ambijentu Amfiteatra u marini Luštica Bay, uz kombinaciju zvuka violine i DJ-a, priprediti predivno iskustvo za sve one koji požele da budu dio ovog događaja.

