Najavljuju ljetnju sezonu prepunu dešavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U rizortu Portonovi jun će biti zanimljiv i prepun dešavanja, dok će ljetnja sezona biti obilježena najviše koncertima.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je da će jun biti jako zanimljiv u Portonovom i da se nadaju lijepim vremenskim uslovima, jer od 9. do 11. kreću sa četvrtom regatom Bokeška ostrva, koja je sada već tradicionalna i naslanja se na internacionalnu regatu iz maja.

“Pored same regate, imaćemo izložbu čuvene slikare iz Crne Gore Sonje Đuranović, od 16. juna u galeriji Pizana. Takođe, kraj mjeseca smo rezervisali za najmlađe, pa ćemo organizovati i druge Dječije Portonovi igre”, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je navela da je maj u rizortu bio jako uspješan, ne samo zbog aktivnosti koje su realizovali, već i zbog gostiju koje su privukli, kako kroz internacionalnu regatu koju su i ove godine organizovali sa partnerima iz Italije, tako i zbog izložbe WonderCon koja je prva toga tipa organizovana, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu.

“Posebno nam je drago što smo početak juna iskoristili za vraćanje tri na tri košarkaškog turnira u Portonovi nakon 2019. godine, kada smo organizovali prvi turnir ovoga tipa”, navela je Husić.

Ona je najavila i da će ljetnja sezona biti obilježena najviše koncertima.

“Najavili smo već i vrlo se radujemo da ugostimo Simfonijski orkestar i tribute bendove grupe Abba i Queen, ali i poznati sastav koji dolazi iz Španije, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra”, kazala je Husić.

Pored toga, niz različitih koncerata će biti organizovan tokom jula i avgusta, uz izložbe, igre za djecu koje će biti organizovane redovno svakog mjeseca i neke druge aktivnosti koje rade zajedno sa partnerima i restoranima koji se nalaze u Portonovom.

“Ovu godinu koristimo i da proširimo ponudu kada je Portonovi u pitanju, prije svega kada je riječ o restoranima, pa imamo i nove kuhinje koje su došle u Portonovi, a vrlo brzo nas očekuje i otvaranje jednog velikog brenda, odnosno radnje, koja donosi internacionalne brendove u Crnu Goru koji do sada nijesu bili tu”, zaključila je Husić.

