Najavljena uplata avansa Institutu od 630 hiljada EUR

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Fond za zdravstveno osiguranje spreman je da Institutu “Simo Milošević” avansno uplati oko 630 hiljada EUR, kako bi se omogućila isplata decembarske plate, ali i trenutna potraživanja po pravosnažnim sudskim presudama po tužbama zaposlenih za neadekvatno obračunate koeficijente.

To je načelno dogovoreno u petak na sastanku direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Vuka Kadića, sa vršiocem dužnosti direktora Instituta Savom Marićem, direktoricom finansija Mladenkom Stanković i predsjednikom i članom Odbora direktora te ustanove Batrićem Kontićem i Žarkom Rakčevićem.

Kako je za Radio Televiziju Herceg Novi (RTHN) potvrdio Kontić, načelno je postignut dogovor za avansnu uplatu sredstava kako bi se smanjila ukupna dugovanja prema radnicima koji nijesu primili tri zarade.

Od tog novca, oko 300 hiljada je neophodno za isplatu radnicima po pravosnažnim presudama, prenosi portal RTHN.

Na sastanku je bilo riječi i o novom cjenovniku, ali on još nije usaglašen.

Kadić je ranije, u emisiji U četiri oka na RTHN, najavio mogućnost uplate avansa koji će biti manji od traženih 1,2 miliona EUR i koji neće ugroziti funkcionisanje ostalih zdravstvenih ustanova.

Fond za zdravstveno osiguranje će i u narednom periodu, kako je tada rekao, u skladu sa zakonskim okvirima i svojim nadležnostima, nastaviti da radi na pronalaženju najoptimalnijeg rješenja za očuvanje Instituta.

O Institutu Igalo biće riječi na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 14. marta.

