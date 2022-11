Najavili uvođenje letova iz Mančestera za Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avio-kompanija Jet2.com i turoperator Jet2holidays za narednu sezonu najavili su uvođenje letova iz Mančestera za Tivat, dva puta sedmično u periodu od 1. maja do 30. oktobra, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Bar.

Iz TO Bar, koja i ove godine predstavlja svoje turističke potencijale na Sajmu turizma u Londonu /World Travel Market/ (WTM), saopšteno je da će to, uz postojeću cjelogodišnju liniju Ryanair-a kao i sezonske linije easyJet-a i Wizzair-a, dodatno unaprijediti povezanost sa ovim veoma značajnim tržištem.

Već prvog dana sajma, u ponedjeljak, upriličen je veliki broj sastanaka sa turoperatorima, influenserima i medijima sa ovog tržišta koji nijesu krili oduševljenje ponudom aktivnog odmora kojom Bar želi da se u budućnosti predstavlja, koristeći sve resurse koje ta opština posjeduje za njegov razvoj, budući da je trend rasta ovakvog vida turizma veoma vidljiv u poslednjih nekoliko godina.

Delegaciju Crne Gore predvodi ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović koji se na štandu Crne Gore sastao sa ministrom turizma Saudijske Arabije, Ahmed bin al – Khateebom, koji je iskazao veliko zadovoljstvo predstavljanjem Crne Gore na ovom sajmu.

Osim Turističke organizacije Bar, svoju ponudu su predstavile lokalne turističke organizacije Budve, Kotora, Podgorice i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Takođe, nacionalna avio kompanija Air Montenegro, Aerodromi Crne Gore, htp Budvanska Rivijera i Montenegro Stars, hoteli Chedi Lustica Bay, Blue Kotor Bay, Vila Geba, kao i turističke agencije Gold Travel, Montenegro Tourist Service, Venn tour i Talas M činili su ovogodišnju ponudu štanda Crne Gore više nego atraktivnom svim posjetiocima najveće svjetske turističke berze u Evropi.

