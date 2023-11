Nafta pojeftinila treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, treće zaredom, jer je trgovce zabrinula slabost potražnje u najvećim svjetskim ekonomijama.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice pala 4,1 odsto na 81,43 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 4,2 odsto na 77,17 USD, prenosi SEEbiz.

Pad cijena treću sedmicu zaredom posljedica je zabrinutosti trgovaca zbog znakova slabljenja potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini, najvećim svjetskim potrošačima „crnog zlata“.

Zalihe u SAD-u porasle su prije sedam dana gotovo 13 miliona barela, a američka vlada poručila je kako, prema novim procjenama, očekuje pad potrošnje u ovoj godini 300 hiljada barela dnevno, dok je donedavno očekivala rast od 100 hiljada barela.

S druge strane, kineski uvoz nafte snažno je porastao u oktobru. Međutim, trgovce je zabrinula vijest da su rafinerije u najvećem kupcu sirove nafte u svijetu zatražile od najvećeg svjetskog izvoznika Saudijske Arabije manje nafte za decembar.

“Strah od poremećaja proizvodnje na Bliskom istoku zbog sukoba Izraela i Hamasa ustupio je mjesto zabrinutosti za potražnju”, naveli su analitičari Commerzbanka u osvrtu na situaciju na tržištu.

Trgovce zabrinjava i usporavanje rasta najvećih zapadnih ekonomija, s obzirom na to da centralne banke povišenim kamatnim stopama nastoje da suzbiju inflaciju.

