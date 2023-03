Nafta blizu 84 USD usljed rasta kineske potražnje

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Očekivani rast kineske potražnje podigao je u utorak cijene nafte na svjetskim tržištima.

Trgovci očekuju potvrdu snažnog oporavka kineske ekonomije, zanemarivši strah od kontinuiranog podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenosi SEEbiz.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u aprilu porasla je 1,28 USD na 83,73 USD. Aktivnije se trgovalo ugovorima s rokovima isporuke u maju, s 1,15 USD višom cijenom, od 83,19 USD.

Na američkom tržištu cijena barela bila je u plusu 1,33 USD i iznosila je 77,01 USD.

