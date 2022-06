Nadležni da se usmjere na rješavanje situacije u Željezari Tosčelik

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) pozvala je donosioce odluka da sve resurse usmjere u rješavanje aktuelne situacije u nikšićkoj Željezari Tosčelik, koji podrazumijevaju i preispitivanje kupoprodajnog ugovora.

„Očekujemo da će najavljeni pregovori o prodaji Željezare Tosčelik, između sadašnjeg vlasnika, turske kompanije Tosyali, i Neksan-a, uz posredstvo Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, ići u pravcu očuvanja i unapređenja proizvodnje, te poboljšanja socio-ekonomskog položaja zaposlenih“, kazali su iz USSCG.

Oni su dodali da USSCG daje punu podršku radnicima Željezare Tosčelik da istraju u borbi da im se omogući pravo na rad i nastavi proizvodna djelatnost u toj kompaniji.

„Borba za očuvanje radnih mjesta ujedno je i borba za očuvanje posljednjeg proizvodnog pogona u industriji Crne Gore, koja godinama unazad izumire“, naveli su iz USSCG.

Oni su poručili da se ne smije dozvoliti da posljednji industrijski gigant doživi sudbinu svojih prethodnika.

Iz USSCG su ocijenili da proces privatizacije u Crnoj Gori nije ni približno ostvario najavljena očekivanja, odnosno da će privatizacija donijeti nove investicije, tehnologije i radna mjesta.

„U suštini, niti jedna privatizacija u Crnoj Gori nije dala takav rezultat. Naprotiv, privatizacije su uglavnom obavljene sa promašenim strateškim partnerima, dok kupoprodajni ugovori nijesu sadržali socijalne programe za zaposlene – tehnološke viškove ili su oni bili veoma loši“, naveli su iz USSCG.

Oni su dodli da takvi postupci i dalje uzimaju danak, a da to dokazuje i situacija u Željezari Tosčelik u Nikšiću.

„Naših 229 kolega, dugogodišnjih radnika Željezare Tosčelik, suočeni su sa jednostranom odlukom poslodavca da obustavi proizvodnju i proglasi ih tehnološkim viškom, pretvarajući ih u socijalne slučajeve i ostavljajući njih i članove njihovih porodica bez osnovnih egzistencijalnih primanja“, rekli su iz USSCG.

