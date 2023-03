Nadležne institucije da doprinesu efikasnom rješavanju pitanja Rudnika boksita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nadležne institucije treba da preispitaju potencijalne nezakonitosti i doprinesu efikasnom i pravičnom rješavanju pitanja Rudnika boksita u stečaju, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Kabineta predsjednika Vlade i Rudnika boksita.

Kako je saopšteno iz Vlade, savjetnica predsjednika Vlade za investicije Marija Krgović i savjetnik u Kabinetu Ilija Mugoša, primili su predstavnike radnika AD Rudnik Boksita, koji su danas protestovali ispred zgrade Vlade i razgovarali o problemima sa kojima se radnici suočavaju.

„Tokom sastanka predstavnici radnika informisali su predstavnike Vlade o potencijalnim nepravilnostima u stečajnom postupku usljed kojih je, kako su naveli, nastala šteta po zaposlene“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su oni, između ostalog, izrazili bojazan da se novac od prodaje Upravne zgrade iskoristio za namirenje potraživanja iz nižeg naplatnog reda, čime su zaposleni ostali uskraćeni za ostvarivanje svojih prava.

„Imajući u vidu da je AD Rudnik Boksita u stečaju, odnosno da se postupak vodi pred Privrednim sudom, predstavnici Kabineta istakli da Vlada nema ingerencije za postupanje u konkretnom slučaju i da će, u mjeri zakonom propisanih procedura, nastojati da doprinesu rješavanju tog pitanja“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, sagovornici su uvjereni da će u komunikaciji sa nadležnim organima doći do epiloga koji će biti u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima u ovoj oblasti.

„Na sastanku je ocijenjeno da je, imajući u vidu dugo trajanje ovog postupka, potrebno da sve nadležne institucije preispitaju potencijane nezakonitosti i doprinesu efikasnom i pravičnom rješavanju pitanja AD Rudnik Boksita u stečaju“, dodaje se u saopštenju.

