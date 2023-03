Nacrt Zakona o solidarnom doprinosu povući iz javne rasprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacrt Zakona o solidarnom doprinosu trebalo bi povući iz javne rasprave koja je u toku, zaključeno je na sastanku privrednika održanom u Uniji poslodavaca (UPCG).

Tokom diskusije, učesnici sastanka su naveli konkretne komentare i sugestije, ukazali na članove 140 i 147 Ustava Crne Gore i apostrofirali sve sporne elemente ovog zakonskog teksta.

“Takođe, iskazali su jedinstven stav da kriterijumi kojima se određuje na koga zakon treba da se primijeni, nijesu relevantni, iz razloga što su kvantitativni, a ne kvalitativni, te finansijsku sliku poslovanja ne prikazuju na pravi način”, navodi se u saopštenju UPCG.

Takođe, poručili su da se, ovim zakonom, Crna Gora može prikazati kao nepredvidiva poreska destinacija sa oscilirajućim porezima, što šalje veoma lošu poruku ne samo domaćim, već i stranim privrednicima i investitorima.

“Iz tog razloga, predmetni nacrt može postati svojevrstan dodatan teret po pitanju dalje realizacije i održivosti poslovnih inicijativa, a time i ukupnog ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore. Da bi takav scenario izbjegli, privatni sektor od prvog dana mora biti uključen u sve procese planiranja mjera i politika koje se, direktno ili indirektno, odražavaju na poslovanje privrede, a time i budžetske prihode ostvarene po tom osnovu”, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali, razumljiva je namjera resornog Ministarstva, kao i težnja da se određenim potezima dodatno podrži stabilnost i sigurnost javnih finansija.

“U tom smislu, UPCG i njeno članstvo ostaju otvoreni za saradnju i konstruktivan, otvoreni dijalog, usmjeren na iznalaženje rješenja za stanje državnog budežeta, a naročito za nagomilane probleme sektora privrede”, navodi se u saopštenju.

Sve sugestije dobijene na ovom i sastancima koje će, istim povodom, uskoro organizovati, UPCG će priključiti već prikupljenim komentarima članstva, a zatim ih tako objedinjene, u roku određenom za javnu raspravu, dostaviti resornom Ministarstvu.

Ministarstvo finansija produžilo je do 20. aprila javnu raspravu o Nacrtu zakona o solidarnom doprinosu, kao privremene mjere koja će se primjenjivati za ovu i narednu godinu.

