Na Žabljaku očekuju odličnu ljetnju sezonu

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Pred Žabljakom je obećavajuće ljeto, na šta ukazuju rane rezervacije i buking, saopštio je predsjednik Turističke organizacije (TO) tog grada, Stojan Abazović.

On je kazao da je Žabljak ove godine imao znatno bolji period predsezone nego prošle, kao i da su pozitivni ishodi zabilježeni i tokom juna.

“Ove godine smo imali bolje vremenske prilike, što je doprinjelo i boljoj posjećenosti. Nama je to veoma bitno, jer naši gosti većinom vrijeme provode u prirodi, Nacionalnom parku, hajkingu i drugim sadržajima koji su isključivo vezani za otvoreni prostor”, rekao je Abazović Media birou.

On je dodao da veliki broj manifestacija koje će biti organizovane doprinosi boljoj turističkoj ponudi grada.

I ove godine, kao i prethodnih, održaće se Wild Beauty Art, veliki broj sportskih manifestacija, Durmitor Skyrace, Durrador, Durmitor Trail Run i Extreme Triatlon, dok će Opština i TO organizovati turnir u košarci i teqball turnir.

Abazović je podsjetio da su na Žabljaku u toku radovi na glavnoj gradskoj saobraćajnici, koji će biti završeni do jula, kada će se organizovati jedan veliki koncert za turiste kao i lokalno stanovništvo.

“Takođe, planiramo koncert za Dan Opštine. Napomenuo bih da smo skoro realizovali projekat Eco smart parka, koji je u završnoj fazi, a koji će biti sjajno polazište za sve turiste, jer u okviru njega imaju besplatan internet. TO je instalirala interaktivni kiosk u kome svi zainteresovani mogu dobiti potrebne informacije kada je područje Žabljaka u pitanju. Upravo na tom mjesto, planiramo brojne manifestacije koje ćemo pripremiti zajedno sa Kulturnim centrom Žabljak”, objasnio je Abazović.

On je dodao da su velike gužve, koje posjetioci pamte na prilazu ka Crnom jezeru, konačno ublažene, čemu su doprinjeli radovi na komunalnom redu na tom potezu.

“Stanje je mnogo bolje nego prethodnih godina. Sada imamo i parking servis i protok saobraćaja na ulazu u Crno jezero, koje je najposjećenije u našem gradu, funksioniše znatno bolje nego ranijih godina”, saopštio je Abazović.

Kao gorući problem u opštini, on je naveo ilegalnu gradnju koja je preplavila Žabljak u prethodnom periodu, te su se turistički kapaciteti udvostručili u posljednje dvije godine.

“Prateći statistiku mogu reći da taj broj samo raste iz mjeseca u mjesec i plašim se da će doći do zasićenja tržišta, kada je u pitanju infrastruktura. Imamo previše objekata trenutno na Žabljaku, kako završenih tako i onih u izgradnji. Veoma je teško popuniti te ogromne smještajne kapacitete koje imamo. Mislim da će to biti najveći problem, što u krajnjem može dovesti do jeftinog turističkog proizvoda kao i lošeg kvaliteta usluge”, saopštio je Abazović.

On je naveo da su to ključni problemi opštine kada je turizam u pitanju, te da je neophodno da se država pozabavi tom problematikom.

Neophodno je, prema riječima Abazovića, napraviti jedan dobar plan za održivi turizam, koji će ići uz korak sa lokalnim stanovništvom.

On se osvrnuo i na lošu zimsku turističku sezonu, koja je, usljed nedostatka snijega, bila znatno lošija nego prethodne, te je podsjetio da su mehanizmi osnježavanja neophodni kako bi zimski turizam živio.

“Nadam se da će u budućnosti naše mjesto dobiti jedno moderno skijalište, da se aktivira i Štuoc i svi oni lijepi hoteli koje smo imali na odličnim lokacijama, kako bi privukli visokoplatežne goste, jer trenutni trend koji imamo na Žabljaku neće biti dovoljan za kvalitetan turistički proizvod”, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima, sa svim novitetima i infrastrukturnim radovima koji su trenutno u toku, Žabljak će biti u prilici da mnogo bolje dočeka goste nego ranije.

“Nadam se da će se radovi glavne gradske saobraćajnice završiti na vrijeme i da će Žabljak, zajedno sa završenim gradskim trgom, dobiti mnogo kada je u pitanju turizam. Mogu reći da nas očekuju neka bolja vremena”, rekao je Abazović.

Nezaobilazni prostor Crnog jezera svakako je nešto što svaki turista želi da vidi prilikom posjete Žabljaku. Gosti iz Velike Britanije prvi put su na Durmitoru, i oduševljeni su njegovim ljepotama.

“Prvi put smo ovdje, stigli smo sinoć, ali za ovo kratko vrijeme oduševili smo se ovim mjestom”, kazao je turista iz Londona.

Restoran Crno jezero već tradicionalno okuplja veliki broj turista koji dođu u posjetu Nacionalnom parku Durmitor. Kako je kazao šef kuhinje Sveto Milićević, tradicionalna jela su nešto po čemu se prepoznatljivi i zbog kojih se gosti uvijek vraćaju za porciju više.

“Za početak sezone, veoma smo zadovoljni kako smo posjećeni. Kačamak i cicvara su najviše tražena jela, domaća teletina i jagnjetina ispod sača kao i durmitiroski sir i kajmak. Mislim da je ovo idealno mjesto gdje svaki turista može malo bliže da se upozna sa našom tradicionalnom kuhinjom”, saopštio je Abazović.

