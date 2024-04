Na Wall Streetu oprez

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, nakon nestabilnog trgovanja, dok ulagači analiziraju kvartalne poslovne rezultate američkih kompanija.

Dow Jones oslabio je 0,11 odsto na 38.460 bodova, dok je S&P 500 ojačao neznatno na 5.071 poena, a Nasdaq indeks 0,1 odsto na 15.712 bodova.

Nakon dva dana rasta, tržište se smirilo, dok ulagači prate poslovne izvještaje kompanija. Većina njih ostvarila je bolje rezultate nego što se očekivalo, prenosi Hina.

Doduše, rezultati Tesle bili su slabiji nego što se očekivalo, no cijena dionice skočila je 12 odsto, jer je taj proizvođač električnih automobila najavio proizvodnju novih, jeftinijih modela vozila i restrukturiranje, odnosno otpuštanje nekoliko hiljada radnika.

Meta Platforms, krovna kompanija Facebooka, obavijestila je, pak, o boljim rezultatima nego što se očekivalo, no u produženom trgovanju, nakon zatvaranja Wall Streeta, cijena njene dionice potonula je više od 11 odsto.

Ulagače je zabrinula poruka poslovodstva da bi investicije u ovoj godini mogle dostići 40 milijardi USD.

I narednih dana u fokusu ulagača biće poslovni izvještaji kompanija, između ostalih, Alphabeta i Microsofta.

Danas će biti objavljen izvještaj o bruto domaćem proizvodu (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u prvom tromjesečju, a u petak izvještaj o inflaciji, koji bi mogao da utiče na smjer tržišta.

Još nedavno očekivalo se da će Federalne rezerve (Fed) ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, počevši od juna.

No, sve je jasnije da centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata, jer je inflacija i dalje povišena.

Stoga se sve više spekuliše da bi proces smanjenja kamata mogao započeti tek na jesen.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 8.040 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,27 odsto na 18.088 poena, a pariski CAC 0,17 odsto na 8.091 bod.

