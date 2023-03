Na sajmu u Beču predstavljena ponuda Bara

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bara predstavila je ponudu na međunarodnom sajmu turizma Ferien 2023, koji se od četvrtka do nedjelje održava u Beču.

Iz TO Bar su kazali da se turistička ponuda tog grada predstavlja u okviru štanda Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Sajam Ferienmesse Wien najveći je sajam turizma u Austriji, sa prosječnom posjetom od 150 hiljada ljudi, a na njemu učestvuje više od 900 izlagača iz 70 zemalja.

„Poznavajući navike austrijskih turista, tokom promocije u Beču, očekivano najviše interesovanja je bilo za kampove, biciklističke i pješačke staze, seoski turizam i kulturna dobra“, navodi se u saopštenju.

Posjetioci, kako je objašnjeno, imaju priliku da kroz sastanke i promotivni materijal, dobiju informacije o kompletnoj turističkoj ponudi Bara sa posebnim akcentom na aktivni turizam za koji vlada najveće interesovanje.

Na štandu NaNTO ponudu uz TO Bar i hotela Kalamper & SPA, predstavljaju i lokalne turističke organizacije Budve, Kotora, Ulcinja i Podgorice.

