Na čelu UO Fonda PIO Darka Džabasan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas imenovala za predsjednicu Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Darku Džabasan.

Na telefonskoj sjednici Vlade je donijeto i rješenje o imenovanju šest članova Upravnog odbora Fonda PIO, odnosno Katarine Kulušić, Dragana Ivanovića, Velibora Bulatovića, Danila Kaluđerovića, Željka Burića i Branka Vešovića.

Vlada je na sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, prethodno donijela rješenje o razrješenju četiri člana Upravnog odbora Fonda PIO, zbog isteka mandata, i to Kemala Đečevića, Branka Vešovića, Željka Burića i Danila Kaluđerovića.

