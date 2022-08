Na birou rada skoro deset hiljada nezaposlenih OSI

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) na kraju juna nalazile su se 9.973 nezaposlene osobe sa invaliditetom (OSI), što je oko 22 odsto ukupnog broja nezaposlenih u tom periodu.

Prema izvještaju ZZZ-a, čak 58 odsto nezaposlenih s invaliditetom su žene.

Kako prenosi portal Vijesti, većina nezaposlenih OSI, tačnije njih 4.802, je bez škole ili samo sa osnovnom školom, od čega je 3.077 žena.

Drugi stepen stručne spreme, polukvalifikovani radnici, ima 561 nezaposlena OSI, dok ih je s nekim nivoom srednje škole 4.326.

Fakultetsku diplomu imaju 284 nezaposlene OSI, od čega je devet magistara i dva doktora nauka.

Najviše nezaposlenih OSI, njih 2.280, živi u Beranama, zatim u Rožajama 1.958, Bijelom Polju 951, Podgorici 730, Plavu 564, Pljevljima 533.

Najmanje ih ima u Šavniku gdje je nezaposleno osam OSI, zatim na Žabljaku 21, u Plužinama 27, Kotoru 41, Cetinju 67, Budvi 77.

Od početka godine do kraja juna, ukupno je preko Zavoda zaposleno 9.437 osoba s evidencije, od toga najviše u Podgorici 2.452, Budvi 1.053, Nikšiću 842, Baru 702, Bijelom Polju 642, Pljevljima 539, Ulcinju 442.

Najmanje zapošljavanja za tih šest mjeseci bilo je u Petnjici gdje je zaposleno 20 osoba, Gusinju 28, Šavniku 31, Plužinama 40, Žabljaku i Andrijevici po 60, Tuzima 64, Plavu 83.

Od ukupnog broja zaposlenih u junu 5,2 hiljade su bile žene, što je 55 odsto.

Najviše zapošljavanja u junu ove godine bilo je u oblasti usluge smještaja i ishrane, odnosno hotelijerstvu i ugostiteljstvu – 1.905, zatim u trgovini 1.727, administrativnim službama 1.078, obrazovanju 1.045, prerađivačkoj industriji 627, građevinarstvu 441, saobraćaju i skladištima 398, zdravstvu i socijalnoj zaštiti 375.

Najmanje zapošljavanja bilo je u oblastima snabdjevanja električnom energijom 44, finansijskim djelatnostima 52, rudarstvu 65 i poljoprivredi 68.

Najtraženije zanimanje po školskoj spremi, koje su tražili poslodavci u junu, bilo je “lica bez zanimanja i stručne spreme (završena osnovna škola)”. Poslodavci su tražili 340 tih radnika.

