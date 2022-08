Na Aerodromu Sofija opsluženo više od 3,2 miliona putnika

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Sofija opslužio je više od 3,2 miliona putnika od početka ove godine, kazali su iz medijskog centra tog aerodroma.

Kako je saopšteno, prognoza za cijelu godinu nije povoljna, budući da se očekuje pad ukupnog protoka putnika za više od 23 odsto u odnosu na pred-pandemijsku 2019. godinu.

Najveći aerodrom u Bugarskoj bilježi smanjenje ukupnog protoka putnika za manje od deset odsto u julu ove godine, u poređenju sa istim mjesecom 2019.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, prošlog mjeseca, opsluženo je više od 601 hiljade putnika.

Na međunarodnim redovnim linijama putovalo je više od 551 hiljade putnika, a na domaćim 31 hiljada.

Kada je riječ o internacionalnim čarter letovima, broj putnika u julu iznosio je gotovo 15 hiljada.

Kroz aerodrome je prošlo preko 1,6 hiljada tona tereta i poštanskih paketa, što je porast od 22 odsto u odnosu na 2019.

