Mulešković: Budžet nije dobro planiran

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na početku ove godine, kao i u posljednje dvije, tri, uočava se da se ostvarena realizacija budžeta značajno razlikuje od projektovane, odnosno planirane, saopštio je ekonomski analitičar, Mirza Mulešković.

“To jasno govori da nije dobro planiran budžet na početku i moram priznati da sam očekivao da ćemo ove godine imati bolje programiranje, jer nemamo većih eksternih šokova”, kazao je Mulešković Pobjedi.

U prva dva mjeseca je ostvaren budžetski deficit od 18,5 miliona EUR, odnosno 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok je samo u februaru deficit potrošnje bio 34,3 miliona EUR, odnosno 0,5 odsto BDP-a, pokazuje najnoviji izvještaj Ministarstva finansija o izvršenju budžeta.

Prihodi budžeta za prva dva mjeseca bili su 333,9 miliona EUR ili 4,7 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane veći su 27 miliona ili 8,8 odsto, a u odnosu na isti period prošle godine 23,9 miliona ili 7,7 odsto.

Iz Ministarstva finansija su rekli da su, ukoliko se u prošloj i ovoj godini isključe prihodi jednokratnog karaktera, ukupni prihodi za prva dva mjeseca veći 59,8 miliona EUR ili 22 odsto.

Zaključno sa februarom, naplaćeno je ukupno 173,6 miliona EUR prihoda od PDV, što je u odnosu na plan veće 8,1 odsto, a u odnosu na uporedni period 23,2 odsto.

“Rast prihoda od PDV-a dominantno je rezultat rasta potrošnje, što je dijelom rezultat povećanja minimalne penzije”, navodi se u izvještaju.

Mulešković je, komentarišući prihodnu stranu, ocijenio da su rezultati očekivani i po planu.

“Ako bi se upoređivalo sa prethodnim godinama, to je negdje slična dinamika i važno je napomenuti da je došlo do rasta naplate PDV-a isključivo zbog povećanja penzija, što znači da i dalje nemamo neke dodatne ekonomske aktivnosti koje su povećale naplatnu stranu, već isključivo kroz potrošnju”, rekao je Mulešković.

Od akciza je naplaćeno 44,9 miliona EUR, što je 3,5 odsto više od plana i 25,9 odsto više od uporednog perioda.

U Vladinom dokumentu se navodi da je rast izdataka u najvećoj mjeri uslovljen rastom izdvajanja za isplatu penzija, primarno zbog povećanja minimalne na 450 EUR, kao i rasta izdvajanja za bruto zarade.

“Vidimo da je došlo do velikog rasta izdataka budžeta posebno u dijelu za penzije, pa očekujem da će se tokom godine taj problem produbiti, pa ukoliko ne dođe do povećanja ekonomskih aktivnosti možemo očekivati značajne probleme. Očekivan je mnogo veći deficit, ali mislim da ćemo tek kasnije vidjeti pravo stanje”, saopštio je Mulešković.

On je podsjetio da su iz Vlade prilikom usvajanja ovogodišnjeg budžeta saopštili da će tekuću potrošnju finansirati isključivo iz prihoda budžeta, te da će kreditima isključivo vraćati stari dug i eventualno ih koristiti za kapitalni budžet.

Realizovano je 69 odsto kapitalnog budžeta u iznosu od 10,7 miliona EUR, a u Ministarstvu finansija očekuju da ta potrošnja bude intenzivirana nakon finalizacije tenderskih postupaka za izvođenje radova pojedinih projekata.

“Kao i svake godine prvih nekoliko mjeseci kapitalni budžet se ne realizuje po planu, zbog tenderskih procedura. Iako su bile neke najave da će to ići brže i sa skraćenim procedurama, vidimo da je ipak dinamika slična lanjskoj. Nadam se da će se kapitalni budžet realizovati u potpunosti, jer sa ovakvim rastom tekuće potrošnje, a bez realizacije kapitalnog budžeta, Crna Gora ulazi u veliki problem sa javnim finansijama”, zaključio je Mulešković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS