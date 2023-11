Mujović: Podrška Vlade svakom modelu razvoja Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će podržati svaki model razvoja kompanije EPCG-Željezara Nikšić, koji za cilj ima da Nikšiću bude vraćen epitet industrijskog centra Crne Gore, poručio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, Mujović je danas, na poziv sindikalne organizacije EPCG-Željezara Nikšić, posjetio to preduzeće.

On je u posjetu otišao kako bi kroz razgovor sa menadžmentom i predstavnicima radnika sagledao situaciju i aktivnosti za naredni period.

Mujović je razgovarao sa predsjednikom i članovima odbora direktora EPCG-Željezare Nikšić, a zatim i sa predstavnicima sindikalne organizacije, kako bi se upoznao sa stanjem i kapacitetima objekata u okviru kompanije.

On je kazao da je Željezara značajna za cijelu državu.

“Shvatajući važnost ovog pitanja, Vlada će dati podršku svakom modelu razvoja kompanije, koji ima za cilj vraćanje Nikšiću epitet industrijskog centra Crne Gore”, istakao je Mujović.

On je naglasio da je konkurentnost na tržištu veoma važna stavka i dodao da je uvođenje novih tehnologija, kao što je proizvodnja „zelenog čelika“ razvojna šansa kompanije.

Kako je dodao, uz kredibilnog partnera i podršku države, a uz maksimalnu spremnost zaposlenih da se angažuju i rade, postoji perspektiva za bolju budućnost Željezare.

Predstavnici radnika, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazali su da su nezadovoljni dosadašnjom dinamikom aktivnosti koje se sprovode shodno biznis planu.

Prema riječima predsjednika sindikata Ivana Vujovića, radnici su spremni da rade, da obezbijede egzistenciju svojim porodicama, a kako su istakli vjeruju da uz pravog partnera mogu značajno doprinijeti razvoju i rastu kompanije.

Predstavnici odbora direktora i menadžmenta kazali su da postoje problemi i zastoji u ostvarivanju poslovnih planova, a današnji razgovor iskoristili su da predstave određene korake koji su do sada sprovedeni, kao i planove za naredni period.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je razgovarano i o pripremi javnog poziva za zainteresovane kompanije za zakup kovačnice i čeličane, što bi podrazumijevalo i upošljavanje značajnog broja radnika.

“Osim ovog poziva, predstavnici menadžmenta prezentovali su i ostale djelatnosti koje su shodno biznis planu, razvijane i koje funkcionisu u okviru rada Željezare”, kaže se u saopštenju.

