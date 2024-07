Mujović: Novi javni poziv bi bio najčistije pravno rješenje za Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rješenje za nikšićku Željezaru se nazire, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, i dodao da bi možda, zbog pravnih dilema, trebalo raspisati još jedan javni poziv za zakup Čeličane i Kovačnice, ovaj put na 50 godina.

“Nazire se rješenje, ali daleko smo od euforije i isticanja toga da smo riješili sve probleme”, kazao je Mujović u Jutarnjem programu TVCG.

On očekuje da bi nakon zakupa, za oko godinu, mogla da počne proizvodanja u Čeličani i Kovačnici, prenosi portal RTCG.

Mujović je kazao da je urađeno sve da se taj problem riješi. Išlo se, kako ističe, korak po korak i da se vidi koliko se najviše može dobiti od Željezare u korist radnika.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa dala je saglasnost na prečišćenu verziju Nacrta ugovora o zakupu pogona nikšićke Željezare, koji je Elektroprivreda (EPCG) usaglasila sa ponuđačem iz Švajcarske, kompanijom 8B Capital S.A. i prema kojem ta kompanija može zakupiti pogone Čeličane i Kovačnice na 50 godina, ali ne može steći pravo svojine u nikšićkoj fabrici.

Prvobitno je Nacrt ugovora predviđao pravo da švajcarska kompanija stekne pravo svojine, što nije prošlo Skupštinu akcionara EPCG.

Mujović je saopštio i da je prema mišljenju Zaštitnice, Odbor direktora EPCG odgovoran za to da li je u skladu sa zakonom ono što je ponuđeno u javnom pozivu sa onim što se predviđa ugovorom sa švajcarskom kompanijom.

Mujović je podsjetio da je u javnom pozivu zakup ponuđen na pet i deset godina, dok bi u ugovoru sa zakupcem to bilo 50 godina.

“Pravnici EPCG treba da procijene da li je to u skladu sa zakonom i javnim pozivom”, kazao je Mujović i pozvao na još jedno pravno perispitivanje.

Prema njegovim riječima, postoji skrivena poruka Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa da pravnici EPCG procijene da li je tekst javnog poziva u skladu sa onim što je predviđeno ugovorom.

“Možda bi bilo i pravno najčistije da se čak i ovaj poziv poništi i da se pokrene novi javni poziv u kojem će se reći – ne idemo na pet i deset godina već na 50 godina. Možda bi se sa pravnog aspekta to trebalo da bude najčistije rješenje”, kazao je Mujović.

On smatra i da bi zakup Željezare na 50 godina bio ekonomski isplativ.

Mujović je dodao i da će ovu priču smatrati završenom kada radnici budu zadovoljni.

Ideja je da se u Čeličani i Kovačnici, kako je naveo, uposli 150 radnika. O radnicima će se, kako kaže, voditi računa uz poštovanje kolektivnog ugovora.

„Trenutno je oko 280 radnika, ali nijesu svi kvalifikovani da učestvuju u procesu prizvodnje. Nažalost, neki bivši menadžmenti se nijesu ponašali odgovorno prema Željezari, tu je bilo neplanskog, rodbinskog i političkog zapošljavanja. Zbog svega toga, objektivno tih svih 280 radnika nije kvalifikovano da učestvuje u procesu proizvodnje i da bude u ta dva pogona“, kazao je Mujović.

To je, kako tvrdi Mujović, i dobar način da se da se vidi ko može da odgovori poslovima. Ostali radnici bi, kako poručuje, mogli biti raspoređeni na poslovima zaštite, održavanja, ili remonta HE.

„Neodgovorno su se pokazali oni koji su zapošljavali te ljude bez kvalifikacija. Moramo voditi računa da ne proizvodimo nove socijane slučajeve. Bilo bi kraljnje populistički da kažemo da će svi biti zadovoljni, ali bitno je da najveći broj radnika bude zadovoljan“, poručio je Mujović.

Mujović je podsjetio da će naredne godine početi rekonstrukcija Termoelektrana (TE) Pljevlja, koja će trajati sedam mjeseci.

“Da li ćemo 2030. zatvoriti TE, odmah da kažem da nećemo. Da bi ugasili TE nama su potrebne žive pare i mi te pare trenutno nemamo, nema ni cio region Zapadnog Balkana. Gašenja TE nema do momenta dok ne napravimo altrenativu i budemo sigurni da imamo sigurno napanje građana električnom energijom”, zaključio je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS