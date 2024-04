Mujović: Korišćenje obnovljivih izvora energije nije pitanje izbora već obaveza

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Korišćenje obnovljivih izvora nije pitanje izbora, već naše obaveze, poručio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

“Legislativa je veoma važna i u ovom slučaju dolazi prije svih konkretnih aktivnosti. Crna Gora trenutno ima dvije vrste obaveza – kratkoročni cilj je smanjiti nivo ugljen-dioksida (CO2) za 55 odsto do 2030. godine, dok je dugoročni postići karbonsku neutralnost”, kazao je Mujović na panelu u okviru regionalnog ESG Adria Samita koji se održava u Tivtu.

Panel je održan na temu Vladina ključna uloga u energetskoj tranziciji, prenosi Mediabiro.

Mujović je istakao da Crna Gora ima velike potencijale za hidro-solarne i vjetro elektrane.

Pomoćnica ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije, Jovana Joksimović, je istakla da je izazov što obnovljivi izvori energije nisu predvidivi.

“Radi osiguravanja dovoljno energije za građane i privredu potrebna nam je sigurnost, potreba nam je energetska održivost. Mi u Srbiji koristimo samo jednu trećinu potencijala kada je u pitanju hidro energija. Ipak razmišljamo i razvijamo projekte od kojih će prvi biti reverzibilna hidroelektrana Bistrica, planiramo da to završimo do 2031. godine, a trenutno smo u fazi studije izvodljivosti za RHE Đerdan 3″, navela je Joksimović.

Izvršna potpredsjednica kompanije CWP Europe, Maja Turković, naglasila je koliko je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pomogla Vladi Srbije da radi na zakonodavnom okviru kada su u pitanju sporazumi o kupovini električne energije.

“Odlučujući pozitivni faktor da investitori učestvuju na aukcijama je bilo određivanje kvota i najniže cijene. Tako Vlada ima kontrolu ishoda i kada imate konkurenciju onda dobijate najjeftiniju struju kao rezultat, što je cilj Vlade. Ni jedna vlada ne želi da prenosi velike cijene električne energije na potrošače”, kazala je Turković.

Na panelu je učestvovao i direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, Matteo Colangeli, koji je saopštio da osim projekata u Srbiji podržavaju i aukciju u Albaniji za 200 megavata (MW) solarne energije.

“Kontinuirano tražimo i nove partnere da šire ovaj program. U Crnoj Gori njegujemo dobre odnose i imamo dijalog sa crnogorskim vlastima o novom Zakonu o energetici i sasvim sigurno ćemo nastaviti na ovom putu ka aukcijama u Crnoj Gori”, rekao je Colangeli.

Suosnivač Alcazar Energy, Daniel Calderon, je

tokom ovog panela napomenuo da im je u sporazumima o kupovini električne energije ipak teško da preduzmu određene rizike.

“U vašim zemljama postoji energetsko tržište koje nije likvidno, nije poznato da li postoji finansijska podrška na tržištu, da li postoji fleksibilnost u pogledu finansiranja i da li postoje aukcije. Bitno je da imamo odgovarajuće investitore. Potrebno je da radimo zajedno i imamo lokalne saradnike koji će započeti i razvijati te procese”, poručio je Calderon.

