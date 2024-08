Mugoša: Mjere Fiskalne strategije dovešće do rasta cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mjere na prihodnoj strani budžeta predviđene Fiskalnom strategijom dovešće do rasta cijena, što suštinski dodatno pogađa građane koji imaju manje i koji su izloženi drastičnim poskupljenjima prethodnih godina, saopštio je predsjednik poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

“Ukidanje oslobađanja plaćanja PDV-a za pošiljke do 75 EUR, povećanje stope PDV-a na knjige i štampu, pozorišne i bioskopske ulaznice, sportske priredbe i druge slične mjere na prihodnoj strani budžeta previđene Fiskalnom strategijom će dovesti do povećanja cijena koje suštinski dodatno pogađa građane koji imaju manje, a inače su izloženi drastičnom povećanju cijena raznih roba i usluga u prethodnih nekoliko godina”, naveo je Mugoša na društvenoj mreži X.

On smatra da je politika povećanja indirektnih poreza, odnosno poreza na potrošnju, pogrešna.

Vlada je, prema njegovim riječima, umjesto rasta prihodne strane budžeta kroz stimulisanje razvoja privrede, povećanje konkurentnosti i produktivnosti i širenja poreske baze, izabrala pomenuto povećanje stopa PDV-a kako bi se “ispeglalo” konstantno povećanje budžetskih rashoda usljed nagomilavanja administracije i rasta neproduktivne potrošnje.

“Ključni problem je sto naša ekonomija raste, ali se ne razvija”, poručio je Mugoša i dodao da se zato umjesto razvoja ekonomije i potencijalne korekcije direktnih poreza, ide na rast poreza na potrosnju, što dovodi do rasta cijena i sive ekonomije.

On je saopštio da se ukidanjem, odnosno značajnim smanjenjem doprinosa punjenje budžeta gotovo isključivo svodi na poreze, što je izuzetno rizično u strukturno ranjivoj i nesređenoj ekonomiji, podložnoj eksternim šokovima.

“Nažalost, kratkoročna i bilbord ekonomija ima primat u odnosu na strukturne reforme i razvojni pristup”, poručio je Mugoša.

