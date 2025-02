Mugoša: Gotovo ništa se ne radi na poboljšanju kvaliteta ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na poboljšanju kvaliteta crnogorske ekonomije ne radi se gotovo ništa, ocijenio je predstavnik Evropskog saveza i poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

“Dok slušamo šminkanje realnosti i bajke o standardu, gotovo ništa se ne radi na poboljšanju kvaliteta naše ekonomije”, napisao je Mugoša na mreži X.

On je naveo da je evidentirana najmanja pokrivenost uvoza izvozom u posljednjih 15 godina, samo 15,1 odsto.

“Prisutan je i najveći spoljnotrgovinski deficit u posljednjih 15 godina, oko 3,5 milijarde EUR”, napisao je Mugoša komentarišući podatke Monstata o spoljnotrgovinskoj razmjeni u prošloj godini.

