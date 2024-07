Mugoša: Cijene rastu više nego pokazatelj standarda kupovne moći

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene rastu više nego pokazatelj standarda kupovne moći, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

Mugoša je na mreži X naveo da su, prema podacima Eurostata, cijene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori u prošloj godini bile na 87 odsto prosjeka 27 zemalja članica Evropske unije (EU), a prema prethodnim istraživanjima su bile na nivou od 74 odsto, što predstavlja rast od 14 procentnih poena.

“Crna Gora bila je 2019. na 57 odsto prosjeka cijena EU kada je riječ o potrošnim dobrima i uslugama, dok je danas na 64 odsto, što je rast od sedam procentnih poena. Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku u Crnoj Gori, prema standardu kupovne moći, je 52 odsto prosjeka EU, a 2019. je bio na 50 odsto, što je rast od dva procentna poena”, precizirao je Mugoša.

Prema tome, kako je poručio, cijene rastu više nego pokazatelj standarda kupovne moći.

“Samo treba realno pričati o životnom standardu – i to se vidi kad se pođe u prodavnicu, kod frizera, u kafić i restoran, na plažu, kad se plate razni računi i druge obaveze prema državi, kad se desi neki kvar na autu i u kući i drugo”, rekao je Mugoša.

Kako je dodao, ovo nije stvar dnevne politike, nego činjenica i realnost.

“Ranije su mogle i morale biti veće zarade i to je nesporno, ali pričati i papagajisati floskule o poboljšanju životnog standarda, prosto nijesu tačne. Da ne pominjem i druge segmente standarda i kakvog su oni kvaliteta – zdravstvo, obrazovanje, komunalna infrastruktura i slično”, zaključio je Mugoša.

