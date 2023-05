Mugoša: Adekvatna podrška ženskom preduzetništvu preduslov stabilnog ekonomskog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stvaranje povoljnog ambijenta za pokretanje sopstvenog biznisa veoma je važno za ekonomsko, političko i društveno osnaživanje žena, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) i kandidat na koalicionoj listi Zajedno, Boris Mugoša.

On je naveo da ekonomsko osnaživanje žena i rodna ravnopravnost predstavljaju neke od ključnih preduslova stabilnog ekonomskog razvoja.

“Na kreatorima političkih i društvenih prilika je da unaprijede postojeće i osmisle nove mjere za podsticanje razvoja ženskog preduzetništva”, ocijenio je Mugoša.

On je rekao da žene u najvećem procentu nijesu vlasnice imovine, što je ograničavajući faktor u započinjanju sopstvenog posla. Kako je podsjetio, četiri odsto žena u Crnoj Gori su vlasnice nekretnina, a osam odsto vlasnice zemljišta.

“Ženama je u ovom trenutku neophodna adekvatna finansijska podrška, lakši pristup izvorima finansiranja, dobri uslovi za kreditiranje, duži grejs i period otplate i povolјnije kamate, jer ovo zaista predstavlja stvarnu prepreku što dodatno obeshrabruje žene za ulazak u poslovni ambijent kroz sopstveni biznis”, ukazao je Mugoša.

On je naveo da su uvođenje programa mentorstva usmjerenih na žene na početku njihove karijere, garantnog fonda, grantova za razvoj ženskog preduzetništva, posebnih povoljnih kreditnih linija i poslovnih inkubatora za žene neke od potrebnih mjera za podsticanje razvoja ženskog preduzetništva.

“Takođe, stvaranje klime koja stimuliše (samo)zapošljavanje žena i stvaranje preduslova za bolji balans između privatnog i poslovnog, kroz razvoj određenih servisa podrške, je dugoročna mjera ekonomskog osnaživanja žena”, zaključio je Mugoša.

