M:tel otvorio novu poslovnicu u Ulcinju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Ulcinju je danas otvorena poslovnica kompanije M:tel na novoj lokaciji u Ulici 26. novembar bb.

Direktor Sektora marketinga, prodaje i brige o korisnicima M:tel-a, Milivoje Cerović, rekao je da su od samog početka rada te kompanije 2007. godine otvorili poslovnicu u Ulcinju, jer je to značajan turistički centar Crne Gore.

„Naši korisnici od danas imaju nov prostor prilagođen njihovim savremenim potrebama, a zaposleni mnogo ljepši prostor za rad. U prethodnih par godina rekonstruisali smo niz poslovnica u nekoliko gradova“, rekao je Cerović.

On je naveo da su veoma ponosni što u Ulcinju, kao i u čitavoj Crnoj Gori, imaju najveće tržišno učešće po broju korisnika kablovskih usluga televizije i Interneta, a u prošloj turističkoj sezoni su imali rekordan broj prodatih pripejd kartica u ovom gradu.

„U ovom trenutku smo broj jedan po pitanju multimedijalnih servisa, a turisti koji dolaze u ovaj grad u najvećem broju biraju kompaniju M:tel za mobilnog operatora“, kazao je Cerović.

On je saopštio da posvećenim odnosom prema korisnicima, kao i stalnim inovacijama i ulaganjem u infrastrukturu i najnovije servise vjeruje da će ostati telekomunikacioni lider u Crnoj Gori.

Supervizor poslovnice M:tel-a u Ulcinju, Aleksandar Purlija, kazao je na današnjem otvaranju da će svaki korisnik koji dođe u poslovnicu dobiti prigodan poklon od M:tel-a.

“Svi koji podnesu zahtjev za MBOX pakete imaće prvih šest mjeseci 50 odsto popusta na pretplatu, a oni koji odaberu neki od MBOX 4 paketa dobiće gratis Smart Home uslugu. Svi podnosioci zahtjeva za uvođenje m:SAT paketa satelitske televizije imaće prvih devet mjeseci trajanja ugovora pretplatu od samo EUR mjesečno“, rekao je Purlija.

On je kazao da su mislili i na prepejd korisnike pa svaka prepaid dopuna izvršena u poslovnici vrijedi 15 odsto više i može da se koristi za slobodnu potrošnju.

Otvaranju je prisustvovao i menadžerski tim Sektora marketinga, prodaje i brige o korisnicima kompanije M:tel.

