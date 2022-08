M:tel free WiFi za građane i turiste u Kolašinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija M:tel je obezbijedila besplatan WiFi internet na Trgu Boraca ispred Opštine Kolašin.

Svi građani Kolašina i turisti koji dolaze u ovaj grad uživaće u M:tel free WiFi surfovanju sve do 1. januara naredne godine.

„Ovim projektom kompanija M:tel nastavlja podršku ovom gradu, njegovoj turističkoj afirmaciji i razvoju“, navodi se u saopštenju.

Nakon otvaranja poslovnice na atraktivnoj lokaciji u pješačkoj zoni Kolašina, M:tel je u okviru projekta Feel Montenegro – Osjeti Crnu Goru podržao i manifestaciju Ljeto u Kolašinu.

„Društveno odgovorno poslovanje kroz podršku i partnerstvo na projektima od državnog značaja M:tel će nastaviti i u budućem periodu u svim gradovima Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

