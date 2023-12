Montenegro Airlines ostao bez 6,8 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegro Airlines (MA) u stečaju nema pravo na naknadu 6,8 miliona EUR koje je tražio od kompanije To Montenegro na račun carine za dva aviona Embraer, potvrdio je Apelacioni sud.

MA je od irske kompanije Celestial Aviation Trading na lizing uzeo dva aviona, a ovaj iznos je plaćen Upravi prihoda i carina (UPC) kroz postupak privremenog carinjenja, piše Pobjeda.

Vlada je početkom 2021. godine, nakon gašenja MA, otkupila od Iraca avione za 21,78 miliona USD, pa je njihov vlasnik postao To Montenegro.

Kako ova kompanija tada nije plaćala dodatnu carinu, iz MA su smatrali da su oni umjesto njih regulisali tu obavezu, zbog čega su tražili da im taj novac vrati, imajući u vidu da je država oslobodila To Montenegro carine.

Apelacioni sud je ocijenio da je Privredni donio pravilnu odluku da MA nema pravo da od To Montenegra traži ovu naknadu.

Kako se navodi u odluci, izvršavanjem svoje zakonske obaveze navedenim osnovom tužilac, kako to pravilno nalazi prvostepeni sud, nije učinio izdatak za tuženog, već ispunio svoju zakonsku obavezu prema državi u datom trenutku i po postojećem pravnom osnovu.

“Činjenica da tuženi, koji je kasnije kupio iste te vazduhoplove od prodavca čije je sjedište van Crne Gore, državi eventualno nije platio carinu za uvoz ta dva vazduhoplova, kao i eventualna činjenica da ga je država oslobodila plaćanja tog iznosa carine, ne uspostavlja pravni odnos, pa ni navedenim osnovom iz tužbe, između tužioca i tuženog, kako to pogrešno rezonuje tužilac, već se te činjenice tiču odnosa tuženog i države, kako je to pravilno i zaključio prvostepeni sud”, navodi se u odluci Apelacionog suda.

