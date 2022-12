Moguće poskupljenje hrane zbog isticanja roka za niži PDV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnovne životne namirnice, brašno, hljeb, ulje i so, mogu od Nove godine poskupiti pet do 15 centi, ako Ministarstvo finansija ili poslanici uskoro ne predlože, a Skupština ne usvoji, produženje aktuelne nulte ili niže poreske stope na te proizvode.

Iz resora kojim rukovodi ministar finansija Aleksandar Damjanović Vijestima su saopštili da je praksa pokazala da mjere snižavanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) nijesu dovele do značajnijeg pada cijena navedenih proizvoda (svega pet centi po vekni hljeba), te da je direktivama Evropske unije (EU) definisano da se osnovne životne namirnice (hljeb, brašno, ulje) mogu oporezivati po sniženoj stopi PDV-a, a ne po nultoj.

”Ministarstvo finansija još nije predložilo produženje važenja nulte stope na te proizvode, do potpunog sagledavanja i analize dosadašnjih efekata. U svakom slučaju, Ministarstvo prati kretanja na tržištu i na osnovu adekvatnih analiza i potreba građana u narednom periodu biće donijeta i odluka u vezi sa rokom važenja mjera koje su na snazi”, kazali su iz tog Ministarstva.

Skupština je 5. maja ove godine donijela izmjene i dopune Zakona o PDV-u, kojim je propisano umanjenje stope poreza pri prometu i uvozu brašna i ulja od suncokreta sa sedam na nula odsto i soli sa 21 na sedam odsto, dok se istim izmjenama zakona od 21. juna primjenjuje mjera kojem se promet hljeba i brašna takođe oporezuje po nultoj stopi.

Ove mjere imaju rok važenja do 31. decembra ove godine.

Uz to, PDV je na pelet za grijanje sa 21 odsto smanjen na sedam odsto, ali ta mjera važi do kraja naredne godine.

Vlada je u skupštinsku proceduru predala izmjene postojećeg Zakona o PDV-u ali one ne predviđaju, makar za sada, produžavanje važenja nultih i nižih stopa na osnovne namirnice.

Prema podacima Ministarstva finansija, aktuelne cijene brašna i hljeba u maloprodaji po nultoj poreskoj stopi iznose 75 centi, a predviđeno je da od 1. januara PDV bude sedam odsto, što bi značilo povećanje cijena od po pet centi.

PDV će i za ulje prema planu od Nove godine iznositi, umjesto nula, sedam odsto, pa bi cijena sa sadašnjih dva EUR mogla biti veća 14 centi.

Postojeća stopa PDV-a na so će se sa sedam odsto uvećati na 21 odsto, što znači povećanje od pet do sedam centi za kilogram.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da procijenjeni fiskalni efekat smanjenja stope PDV-a na prehrambene proizvode, prema analizi, na prihode budžeta iznosi oko četiri miliona EUR na godišnjem nivou, što znači da usvojene mjere predstavljaju poreski rashod države.

”Usvojenim mjerama podrške izdvojen je značajan iznos novca, a na ovaj način država je uložila u segmente potrošnje od najveeg značaja za očuvanje kupovne moi građana, s ciljem očuvanja životnog standarda porodica i zaštite od inflatornih šokova”, saopštili su iz Ministarstva.

