Moguć veći priliv putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Narednih dana se može očekivati povećan priliv putnika u terminalnoj zgradi Aerodroma Podgorica, s obzirom na to da su određene avio-kompanije tokom narednih dana promijenile red letjenja i najavile saobraćaj u terminima koji su već zauzeti.

“Uprkos tome što smo ih informisali da su kapaciteti bukirani, ipak ćemo svima maksimalno izaći u susret, zbog čega je izvjesno da se narednih dana može očekivati povećan priliv putnika u terminalnoj zgradi”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, moguće je i da neki letovi iz Tivta budu preusmjereni na Podgoricu, što se i desilo u nedjelju, a što, takođe, dodatno može izazvati gužvu u terminalnoj zgradi Aerodroma Podgorica.

“Uprkos svemu, podsjećamo da je svaki let prošle sedmice realizovan nesmetano zahvaljujući naporima zaposlenih Aerodroma Podgorica da u vanrednim okolnostima opsluže sve putnike i avione. To ćemo učiniti i svakom narednom prilikom kada je to moguće”, rekli su iz ACG.

Aerodromi Crne Gore su već opslužili milionitog putnika ove godine i to mjesec ranije nego prošle godine.

“U isto vrijeme ističemo da je Aerodrom Podgorica tokom prve polovine godine opslužio oko 30 odsto više putnika u odnosu na rekordnu 2019. godinu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS