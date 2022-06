Model upravljanja Parkom prirode Ulcinjska solana biće društvo sa ograničenom odgovornošću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Model upravljanja Parkom prirode Ulcinjska solana biće društvo sa organičenom odgovornošću, koje bi trebalo da bude formirano do kraja oktobra ove godine, saopšteno je iz Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ova jednoglasna odluka usvojena je na sastanku u Opštini Ulcinj, a kojem su, između ostalih, prisustvovali ambasador Njemačke, Robert Weber sa saradnikom, generalna direktorica Direktorata za prirodu u Ministarstvu, Tamara Brajović sa saradnicima, predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Bajraktari, stečajni upravnik Žarko Ostojić i predstavnici Nacionalnih parkova.

“Predlog je da suosnivači preduzeća budu crnogorska Vlada i Opština Ulcinj. Na sastanku su se otvorila pitanja o obavezama i zadacima upravljača, ulozi nevladinog sektora (NVO) u upravljanju Parkom prirode, kao i o stavu stečajnog upravnika na buduću upravljačku strukturu”, navodi se u saopštenju.

Cilj sastanka bilo je jasno definisanje daljih koraka i procedura ka formiranju društva sa ograničenom odgovornošću i budućem uspješnom upravljanju.

“S tim u vezi, usvojen je zaključak da se u okviru upravljačke strukture formira tijelo koje će čini predstavnici svih danas prisutnih institucija i organizacija, kao i da se zajednički, precizno definišu kriterijumi za izbor direktora preduzeća”, dodaje se u saopštenju.

Iz NVO sektora je posebno naglašeno da osnovni kriterijum prilikom izbora budućeg direktora mora biti stručnost i profesionalnost, a nikako politička pripadnost.

Ostojić je, kako je saopšteno, potvrdio da je otvoren za saradnju i da podržava proces formiranja preduzeća.

“Do oktobra ove godine, odnosno do finalizacije formiranja upravljačke strukture, Nacionalni parkovi produžiće ugovor o zakupu Parka prirode Ulcinjska solana“, zaključuje se u saopštenju.

