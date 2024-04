MMF zadržao prognozu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni monetarni fond (MMF) zadržao je u najnovijim prognozama procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,7 odsto.

MMF je u danas objavljenim aprilskim prognozama, u koje je agencija Mina-business imala uvid, prognozirao rast crnogorske ekonomije za narednu godinu od tri odsto, koliko će iznositit i u 2029.

Crnogorska ekonomija je prema procjenama MMF-a u prošloj godini porasla šest odsto.

Prema procjenama MMF-a, inflacija će u Crnoj Gori u ovoj godini iznositi 4,2 odsto, a naredne 2,7 odsto.

MMF objavljuje redovne prognoze za globalnu ekonomiju u cjelini dva puta godišnje, u proljeće i u jesen.

