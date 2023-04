MKI još razmatra kako aerodrom dati u koncesiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), u saradnji sa ostalim resorima, sagledava način na koji će se valorizovati najavljena investicija aero-parka u Beranama.

“Predmet davanje koncesije, prema zakonu, mogu biti samo opšta dobra u imovini države, a aerodrom spada u infrastrukturne objekte koji su definisani Zakonom o privatnom partnerstvu, pa MKI u saradnji sa ostalim resorima sagledava način na koji će se valorizovati najavljena investicija aero-parka u Beranama”, saopšteno je Vijestima iz Ministarstva na pitanje da li će taj resor i kada u ovogodišnji plan davanja koncesija uvrstiti i aerodrom u Beranama.

Imajući u vidu da shodno važećim zakonskim odredbama predmet koncesije mogu da budu prirodna bogatstva, odnosno opšta dobra u državnoj imovini, a da aerodrom spada u infrastrukturne objekte, u skladu sa članom 13 stav 1 tačka 3 Zakona o privatnom partnerstvu, kojim je propisano da predmet privatno-javnog partnerstva, između ostalog, mogu biti aerodromi, potrebno je, u saradnji sa ostalim nadležnim resorima sagledati koncept postupka kroz koji će se valorizovati ova investicija i značajan projekat.

“Nakon što se razmotre opcije i mogući modeli, Ministarstvo će, u skladu sa odlukama Vlade, postupati u okviru svojih nadležnosti”, naveli su iz MKI na čijem je čelu Ervin Ibrahimović.

Vlasnik kompanije Elite-private Jet Service, koja je potencijalni investitor u beranski aerodrom, Majk Štajnmiler, saopštio je ranije Vijestima da očekuje da će u maju ili junu dobiti koncesiju za ovaj projekat koji prema njegovim najavama uključuje putničke i teretne letove, a obuhvatao bi i dvije fabrike za hranu i nano-solar tehnologiju.

Štajnmiler je početkom aprila sa premijerom Dritanom Abazovićem i predsjednikom Opštine Berane Vukom Todorovićem potpisao Memorandum za valorizaciju aero-parka Berane.

Nakon potpisivanja memoranduma, iz Vlade je saopšteno da će se sve aktivnosti realizovati u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i u saradnji sa Opštinom Berane i nadležnim agencijama za pitanja vazdušnog saobraćaja, kao i da će odmah nakon potpisivanja raditi se na stvaranju administrativnih pretpostavki za realizaciju predmetne investicije u što kraćem roku.

Predsjednik Odbora direktora Aerodroma, Eldin Dobardžić, je ranije saopštio da bi nakon potpisivanja memoranduma, MKI trebalo da napravi sljedeći korak da u planu za koncesije već za ovu godinu, čija se izrada vremenski vezuje za kraj aprila, uvrsti i beranski aerodrom.

Na prostoru zone aerodroma ima i više nelegalno izgrađenih kuća, a Abazović je tada kazao da će država na pravi način obeštetiti vlasnike ukoliko bude potrebe za uklanjanjem njihovih objekata.

Prvi aerodrom u Beranama izgrađen je 1935. godine i koristio se za vojne potrebe. Nakon rekonstrukcije i proširenja, prvi civilni letovi organizovani su 1961. godine, a povezivali su ovaj grad sa Beogradom, Ljubljanom i Zagrebom i trajali do 1975. godine. Početkom 80-ih godina bilo je pokušaja za ponovno uvođenje komercijalnih putničkih linija, ali bez uspjeha.

