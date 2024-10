Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 1,8 odsto na 1.075,62 poena, a MONEX 1,3 odsto na 16.218,82 boda.

Promet je iznosio skoro 176 hiljada EUR i bio je 8,6 odsto veći od prošlosedmičnog.

Poskupile su dionice Plantaža 13 odsto na 17,5 centi, Željezničke infrastrukture 9,6 odsto na 1,95 centi, Jugopetrola 5,5 odsto na 13,5 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,4 odsto na 1,43 EUR.

Gubili su Port of Adria 1,4 odsto na 19,2 centa, Poslovno-logistički centar Morača jedan odsto na 4,45 EUR i Elektroprivreda (EPCG) 0,4 odsto na 5,5 EUR.

Akcijama nekoliko kompanija trgovalo se po nepromijenjenim cijenama i to Montenegroberze 600 EUR, Veleprodaje 25 EUR, TP Centra Ražnatović 12,78 EUR, Crnogorskog Telekoma 2,15 EUR i Luke Bar 27 centi.

EPCG, prema riječima njenih predstavnika, kreće još snažnije da investira u energetski sektor Crne Gore.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, je na konferenciji Energy Week Western Balkans 2024, koja je ove sedmice održana u Pržnu, kazao da je neophodno obezbijediti što više „zelenih“ megavata, koji znače čistu energiju za građane i manje emisije štetnih gasova.

On, podsjetio da je EPCG potpisala memorandume sa prestižnim kompanijama Hyundai i UGRT.

„Mi smo spremni za saradnju sa partnerima i međunarodnim investitorima, u cilju unapređenja elektroenergetskog sektora Crne Gore“, rekao je Đukanović.

Iz EPCG je ove sedmice saopšteno i da je prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva u Crnoj Gori, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio 29,32 EUR.

Domaćinstva u Crnoj Gori su u septembru potrošila 106,42 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je 31 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu, dok je u odnosu na septembar prošle godine potrošeno 6,42 odsto više energije.

Vlada je ove sedmice usvojila Informaciju o rezultatima pregovora i zaključivanju Okvirnog sporazuma sa Francuskom razvojnom bankom (AFD), u vezi sa kreditiranjem zajma za razvojne politike /Development Policy Loan/ (DPL aranžman).

U skladu sa ovim sporazumom, postoji mogućnost realizacije dva kredita, prvog DPL kredita u ovoj godini u iznosu od 50 miliona EUR i drugog DPL kredita u narednoj godini u istom iznosu.

Poslanici su ove sedmice ponovo usvojili Zakon o Razvojnoj banci, koji je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Ponovo je usvojen i Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i izmjene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS