Mirković izvršni direktor Marine Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za izvršnog direktora Marine Bar u petak je izabran Danko Mirković, saznaje portal RTCG.

Vlada je u martu imenovala i Odbor direktora Marine Bar.

Kako je tada odlučeno, u Odboru su imenovani Slađana Perišić, kapetan Isidor Filipović, Dragutin Durutović i Đorđije Pavićević (PES).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS