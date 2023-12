Minus Barske plovidbe 14,2 miliona EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barska plovidba završila je treći kvartal sa plusom od 770,7 hiljada EUR, ali je, uprkos tome, ukupan gubitak preduzeća na kraju septembra iznosio 14,2 miliona EUR, piše Dan.

Finansijski iskazi preduzeća sa sjedištemu Baru pokazuju da su u ovoj godini za devet mjeseci prihodi pali skoro četiri miliona EUR i da su iznosili šest i po miliona.

Troškovi poslovanja su bili 3,34 miliona, što je pola miliona manje nego za devet mjeseci prošle godine, dok su troškovi zarada bili na gotovo istom nivou kao prošle godine. Iznosili su 1,65 miliona EUR.

Ukupan gubitak na kraju trećeg kvartala od 14,2 miliona je 3,2 miliona manji nego u istom periodu prošle godine. Takođe, lani su, nakon devet mjeseci, imali 310 hiljada minusa.

Kapital društva je negativan u iznosu od 3,36 miliona. Dugoročne obaveze društva iznose 27,7 miliona EUR i odnose se na dug po osnovu kredita bankarskim institucijama. Kada su u pitanju kratkoročne obaveze, one iznose 6,7 miliona, a šest miliona se odnosi na kredite od lica koja nijesu kreditne institucije.

Pasiva i aktiva su na kraju devetog mjeseca bile 34,1 milion EUR. Finansijski iskazi su objavljeni na sajtu Montenegroberze.

Osim Barske plovidbe, Montenegroberzi su ove sedmice izvještaje podnijeli i Sveti Stefan hoteli.

Preduzeće, koje se u ponedjeljak oglasilo saopštenjem u kojem je navelo da im zakupac Adriatic Properties nije platio kiriju za treći i četvrti kvartal, na kraju devetog mjeseca imalo je dobit od 678 hiljada EUR. Prihodi su iznosili 964 hiljade, troškovi poslovanja 255 hiljada, a troškovi zarada 115,6 hiljada EUR.

Stalna imovina društva iznosila je 61,1 milion, aktiva 63,25 miliona, dok je neraspoređena dobit preduzeća bila 2,5 miliona EUR.

Iz uprave Sveti Stefan hotela u ponedjeljak su kazali da je njihov jedini prihod kirija za hotele koju plaća Adriatic Properties.

Vlasnik Adriatic Properties-a je grčki biznismen Petros Statis, koji od 2006. godine zakupljuje hotel Sveti Stefan, vilu Miločer i hotel Kraljičina plaža. Sveti Stefan i Miločer zakupljuje do 2048. godine, a Kraljičinu plažu je uzeo na 90 godina.

