Ministarstvo energetike pozvalo EPCG da ispuni obećanje radnicima Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva pozvalo je menadžment Elektroprivrede (EPCG) da u najkraćem roku ispune obećanja data radnicima EPCG Željezare Nikšić u vezi sa isplatom zimnice.

U Ministarstvu smatraju da je rukovodstvo EPCG u obavezi da radnicima EPCG Željezare ispuni obećanja u vezi sa isplatom zimnice, u skladu sa politikom te firme prema zaposlenima, a po principu na osnovu kojeg je to urađeno u matičnoj i ostalima kompanijama iz EPCG grupe.

Oni su pozvali vršioca dužnosti izvršnog direktora EPCG, Zorana Šljukića i predsjednika Odbora direktora, Milutina Đukanovića da u najkraćem roku ispune tu obavezu kako je i obećano radnicima Željezare.

Iz Ministarstva su podsjetili da je isplata zimnice bila obećana za 3. januar, pa za 9. januar, da bi taj rok bio prolongiran do danas, što je izazvalo nezadovoljstvo zaposlenih.

Oni su saopštili da je EPCG Željezara Nikšić na putu da nađe kvalitetnog partnera za pokretanje više pogona u kompaniji, kao i da potezi koji mogu ugroziti taj proces nijesu u cilju ozdravljenja kompanije.

„Matična firma EPCG mora da uradi sve u njenoj nadležnosti da se proces privrede kraju bez dodatnih komplikacija za firmu koja se već nalazi u nezavidnoj poziciji“, navodi se u saopštenju.

