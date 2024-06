Milionski promet na berzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Milionski promet i pad indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je premijer Milojko Spajić najavio rješenje problema deblokade računa Instituta „Simo Milošević“.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je 1,7 odsto na 986,18 poena, a MONEX neznatno na 14.977,54 boda.

Promet je bio iznosio 1,23 miliona EUR i bio je skoro 15 puta veći od prošlosedmičnog. Tako značajan skok prometa posljedica je prodaje 2,4 odsto dionica Hipotekarne banke u četvrtak na berzi, za milion EUR.

Dionice banke sedmicu su završile na 4,8 EUR.

Premijer je u petak najavio da će Vlada zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom Instituta, kompanijom Vile Oliva riješiti pitanje deblokade računa od 7,3 miliona EUR, u čemu će učestvovati po pola.

Spajić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vlasnikom kompanije Vile Oliva, Žarkom Rakčevićem, kazao da su pronašli rješenje za Institut.

„Prvo se račun Instituta mora deblokirati da bi se nastavila isplata zarada. Imamo akutni i dugoročni problem održivosti biznis plana preduzeća. Već imamo blokirani račun i zato smo imali probleme prema dobavljačima. To je bio nepremostiv problem, jer nas je Zakon o kontroli državne pomoći ograničavao u svemu što smo htjeli da uradimo“, rekao je Spajić.

On je objasnio da je za početak potrebno odblokirati račun, a da prvi korak na tom putu podrazumijeva da država zajedno sa Rakčevićem učestvuje po 50 odsto u planu spašavanja.

„To se odnosi na dug prema Jugobanci. Rakčević će to da odradi kroz jednu pozajmicu, kratkoročnu i beskamatnu, a Vlada će učestvovati kroz isplatu iz Fonda zdravstva. Na taj način ćemo omogućiti da se račun odblokira”, objasnio je Spajić.

U međuvremenu će, kako je precizirao, biti objavljen javni poziv za plan restrukturiranja preduzeća, nakon čega će država imati pravo da ili otkupi akcije od manjinskih akcionara ili dodatno investira.

Rakčević je saopštio da je njegova kompanija spremna da u narednih 15 dana obezbijedi beskamatnu pozajmicu uz obezbjeđenje, kako bi se riješio dugogodinji problem Institua Igalo.

„Spremni smo da već naredne sedmice damo novac, ali realno bi bilo da to bude za 15 dana, dakle nakon što se završe sve potrebne procedure u vezi sa upisom u knjige obezbjeđenja“, rekao je Rakčević.

On je poručio da Institut ima budućnost i da je potreban Crnoj Gori, s obzirom na to da na godišnjem nivou ostvari oko 95 hiljada noćenja.

„Stalo nam je da Institut nastavi da radi“, naveo je Rakčević.

Na Montenegroberzi ove sedmice su gubitke zabilježile akcije Crnogorskog Telekoma, 2,4 odsto na 2,05 EUR, i Jugopretrola neznatno na 12 EUR.

Rasle su dionice Elektroprivrede 12,4 odsto na šest EUR, Luke Bar 9,9 odsto na 33,3 centi i Plantaža 9,5 odsto na 16,2 EUR. Akcije kotorskog Napretka ostale su nepromijenjene i u petak su koštale pet centi.

Trgovano je i akcijama Sveti Stefan hotela, Lutrije Crne Gore i Hotelsko-turističkog preduteća Vektra Boka, koje su na kraju radne sedmice koštale pet EUR, odnosno 1,39 EUR i 15 centi.

Početkom sedmice je vanredna Skupština akcionara Vektra Boke imenovala novi Odbor direktora, u kojem su sada Radovan Samardžić, Vladimir Čović i Danilo Matijašević, dok će se predsjednik tog tijela birati naknadno. Paralelno sa tim, iz Odbora direktora su jednoglasno razriješeni Dragan i Bojan Brković, kao i član uprave Milić Popović.

Vektra Boka je dio bankrotirane imperije Dragana Brkovića. Kompanija Ellena group iz Herceg Novog početkom aprila je postala vlasnik 33 odsto akcija u Vektra Boki, kada je 8,7 miliona akcija kupila po cijeni od četiri centa, odnosno za paket akcija je platila 350 hiljada EUR. Te akcije su ranije bile zaplijenjene od firme Vektra Investments zbog duga, a prodaja na berzi je bila organizovana putem aukcije.

Matijašević, koji je vlasnik Ellena group, saopštio je da će sada kada su u Odboru direktora Vektra Boke, vidjeti da se izmire potraživanja prema Poreskoj upravi, kako bi se spriječilo uvođenje stečaja u kompaniju. On je dodao da čekaju upute od Privrednog suda, te da je novo ročište u vezi stečaja zakazano za 16. jul.

Sedmicu je obilježila informacija da je Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo optužnicu od 29. decembra prošle godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv sada optuženih Dragana Brkovića, njegovih sinova Borisa i Bojana, kao i Milića Popovića.

Rješenjem od 12. juna potvrđena je optužnica za produžena krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba ovlašćenja u privredi putem pomaganja i krivična djela pranje novca i pranje novca putem pomaganja.

“U postupku koji je prethodio podizanju optužnice, na nivou osnovane sumnje, je utvrđeno da su optuženi, u periodu od septembra 2017. do decembra 2019. godine, prilikom izvršenja plana reorganizacije preduzeća Vektra Boka Herceg Novi, kao odgovorni u preduzeću, zloupotrijebili svoja ovlašćenja”, navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.

Ove sedmice je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, najavio novi projekat koji se odnosi na eloksiranu bravariju koja će se proizvoditi u pogonima Željezare Nikšić po veoma povoljnim cijenama.

On je pohvalio ideju menadžmenta Elektroprivrede koji su odlučili da aktuelni projekat 5000+, koji se odnosi na instaliranje solarnih panela i što boljeg i što većeg iskorišćavanja solarnog potencijala u Crnoj Gori, prošire projektom energetske efikasnosti.

“Zašto je to važno? Prvo što protežiramo energetsku efikasnost koja je veoma važna, što građanima Crne Gore pružamo mogućnost da ugrade eloksiranu bravariju po veoma povoljnim cijenama, i, ono što je najznačajnije, što će se ta eloksirana bravarija proizvoditi u pogonima Željezare”, rekao je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS