Milić: Podržavamo program Women on Boards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Portonovi rizortu apsolutno podržavaju program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja Women on Boards, saopštio je pomoćnik izvršnog direktora za operacije, Portonovi, Stevan Milić.

„Želim da napomenem da smo jako ponosni na činjenicu da je jedna od naših koleginica koja je i članica Izvršnog odbora našeg tima upravo jedna od polaznica ovog programa i mi na taj način zaista šaljemo jasnu poruku o podršci koju ovaj program ima sa naše strane“, poručio je Milić.

Program organizuje Investiciono-razvojni fond (IRF) u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Milić je, kako je saopšteno iz IRF-a, kazao da podržava što skorije usvajanje izmjena Zakona o privrednim društvima kojim će se regulisati uloga žena u crnogorskim kompanijama kako bi se njihova uloga dodatno osnažila.

On je podsjetio da se u Portonovom ne vode formom već suštinom, te da zapošljavaju najstručniji, najbolji i najkompetentiji kadar na ključne pozicije unutar organizacije.

„Samim tim, želim da napomenem da od ukupnog broja zaposlenih u našoj kompaniji imamo oko 50 odsto žena na svim i različitim pozicijama, dok na menadžerskim pozicijama, uključujući i izvršni menadžment imamo oko 45 odsto žena“, zaključio je Milić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS