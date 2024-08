Milatović vratio Zakon o razvojnoj banci Crne Gore na ponovno odlučivanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje Zakon o razvojnoj banci Crne Gore, koji je usvojen 17. avgusta.

U obrazloženju se konstatuje da usvojeni Zakon predviđa uspostavljanje nove institucije, Razvojne banke Crne Gore, čije će se osnivanje izvršiti transformacijom Investiciono razvojnog fonda, te da je postojanje takve institucije praksa zemalja, kako Evropske unije, tako i regiona.

Dodaje se da bi njeno osnivanje predstavljalo korak ka unapređenju institucionalnog okvira u oblasti finansiranja i podrške privredi i da je, imajući u vidu navedeno, predlog za osnivanje Razvojne banke jedan od koraka ka tom cilju.

“Međutim, ovaj Zakon je još jedan u nizu onih koji su Skupštini predloženi za razmatranje bez prethodno obavljenog procesa javne rasprave”, naveo je Milatović.

Na ovaj način su, kako je ukazao, stručna i zainteresovana javnost, kao i važni akteri finansijskog sistema poput Centralne banke Crne Gore (CBCG), Udruženja banaka i međunarodnih finansijskih institucija, isključene iz procesa njegove pripreme.

Milatović je dodao da je iz zakonodavnog procesa su isključene i konsultacije sa Evropskom komisijom (EK) radi usaglašavanja normi Zakona sa evropskim standardima.

“Shodno tome, smatram neprihvatljivim da se ovako važni propisi donose bez širih konsultacija i bez uključivanja struke”, naveo je Milatović u obrazloženju.

On je ocijenio da, pored netransparentnosti procesa pripreme Zakona, postoji i niz drugih elemenata u Zakonu koje bi trebalo dodatno razmotriti.

Milatović smatra spornim to što Zakon poistovjećuje Razvojnu banku sa komercijalnim bankama, dajući joj mogućnost da prima depozite i obavlja platni promet, a istovremeno predviđa njeno izuzimanje iz nadležnosti zakona koji uređuje osnivanje, poslovanje i kontrolu kreditnih institucija.

“Uzevši u obzir da ovakve mogućnosti u poslovanju nemaju razvojne banke u regionu, kao i da se, shodno našem zakonodavstvu i evropskim direktivama, one daju komercijalnim bankama, stava sam da je neophodno pribaviti mišljenje EK u vezi sa ovim pitanjima kako bi se osigurala usklađenost sa evropskim standardima”, saopštio je Milatović.

On je kazao i da je Zakonom predviđeno da država Crna Gora bezuslovno, neopozivo i na prvi poziv jemči za sve obaveze Razvojne banke, osim za depozite.

“Mišljenja sam da se u ovako definisanom modelu postavlja pitanje sigurnosti i zaštite prava deponenata”, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Zakon nedovoljno jasno definiše i druga važna pitanja, kao što su: javnost rada Razvojne banke, uloga CBCG u kontroli njenog poslovanja i izvještavanja, kao i u imenovanju članova organa upravljanja ovom institucijom.

“Nedovoljan stepen kontrole CBCG, kao regulatora, nad radom Razvojne banke ne doprinosi transparentnosti niti usklađenosti sa domaćim i evropskim propisima”, istakao je Mičatović.

Tako definisan način poslovanja, kako je ocijenio, može dovesti u pitanje finansijsku stabilnost i efikasnost ove institucije.

“Zbog svega navedenog, vraćam Zakon na ponovno odlučivanje i apelujem na Skupštinu da pažljivo razmotri predloženo rješenje kako bi jedna važna institucija, kao što je Razvojna banka, bila utemeljena na zakonu koji je donijet na transparentan način i usaglašen sa najboljim evropskim praksama”, zaključio je Milatović u obrazloženju upućenom parlamentu.

