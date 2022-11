Milatović: Put do prosječne plate od hiljadu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokret Evropa sad se, prema riječima njegovih predstavnika, zalaže za novi model ekonomskog razvoja, koji je ujedno i put do prosječne plate u Crnoj Gori od hiljadu EUR.

Jedan od lidera tog pokreta, Jakov Milatović, kazao je da je prosječna plata u Hrvatskoj oko hiljadu EUR, što je nivo koji žele da u Crnoj Gori dostignu u što kraćem vremenskom periodu.

“To svakako nije neka nedostižna stvar, jer ako je dostignut u Hrvatskoj, zašto ne bi mogao uskoro biti dostignut i u Crnoj Gori“, naveo je Milatović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, do većeg životnog standarda stići će se sa novim modelom ekonomskog razvoja, koji se suštinski mora nastaviti sa strukturnim reformama u zdravstvenom, obrazovnom, socjalnom i penzionom sistemu, kako bi se u dijelu ljudskog kapitala postavili dobri temelji za srednji i dugi rok.

Milatović je objasnio da fokus mora biti na pet ključnih tačaka – pokretanje investicionog ciklusa u izgradnji infrastrukture, pozicioniranje zemlje na mapi inovativnih i dobro plaćenih privrednih grana, kreiranje boljeg pristupa finansiranju za malu privredu i poljoprivredne proizvođače, ubrzanje EU integracija, te s tim u vezi korišćenje većih sredstava iz evropskih fondova, te privlačenje kredibilnih stranih investitora.

Kada je riječ o pokretanju investicionog ciklusa u izgradnji infrastrukture, Milatović je kazao da tu prije svega misli na nastavak auto-puta ka Srbiji i otpočinjanje Jadransko-jonskog auto-puta, kao i unapređenje stanja na crnogorskim aerodromima, u cilju bolje dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije.

U dijelu pozicioniranja zemlje na mapi inovativnih i dobro plaćenih privrednih grana, tu se najprije misli na sferu digitalne ekonomije, kroz nova zakonska rješenja i stavljanjem akcenta na unapređenje vještina.

Bolji pristup finansiranju za malu privredu i poljoprivredne proizvođače bi se, prema riječima Milatovića, između ostalog realizovao kroz Kredintno-garantni fond, razvojnu banku i značajnije veći Agrobudžet.

“Za sve ovo neophodna je stabilna Vlada koja ima političku volju, znanje i kapacitet da zemlju izvuče iz trenutne političke i institucionalne krize i snažno je pozicionara na putu ekonomskog razvoja i povećanja životnog standarda“, smatra Milatović.

On je precizirao da je prosječna neto zarada u oktobru u Crnoj Gori iznosila 718 EUR i za desetak EUR je porasla u toku ove godine, a za skoro 200 EUR u odnosu na prethodnu, zahvaljujući, kako je rekao, programu Evropa sad.

„Može se opravdano reći da je ovo bilo prvo značajno povećanje životnog standarda u prethodnih 30 godina u Crnoj Gori. Međutim, u kontekstu resursa, i prirodnih i ljudskih koje Crna Gora ima, cilj je da se u što kraćem roku pokrene novi model ekonomskog razvoja, koji bi bio osnova daljeg povećanja životnog standarda građana“, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS