Milatović: Put Cetinje – Čevo prilika da se Crna Gora oduži Katunskoj nahiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje saobraćajne infrastrukture suštinski je značajno za ekonomski razvoj Crne Gore, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Iz Milatovićevog kabineta je saopšteno da je on danas, nakon sjednice Senata Prijestonice, zajedno sa gradonačelnikom Cetinja Nikolom Đuraškovićem i direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem, obišao izgradnju puta koji povezuje Cetinje sa Čevom.

„Milatović je istakao da je unapređenje saobraćajne infrastrukture od suštinskog značaja za ekonomski razvoj naše zemlje“, navodi se u saopštenju.

Kako je rekao, novoizgrađena dionica puta predstavlja izvanredan projekat.

„Koji je i prilika da se konačno Crna Gora barem malo oduži Katunskoj nahiji, imajući u vidu sve ono što je Katunska nahija u istoriji značila za Crnu Goru”, naveo je Milatović.

On je poručio da investicije u modernizaciju puteva doprinose boljem povezivanju i podizanju kvaliteta života svih građana.

“Upravo su putevi potrebni da bi naša sela oživjela, da bismo dodatno spojili poljoprivredu i razvoj turizma i upravo je ova saobraćajnica odličan primjer kako treba raditi u narednom periodu”, kazao je Milatović.

On je, kako je saopšteno, pohvalio zalaganje i trud koji su Uprava za saobraćaj i Prijestonica uložili u izgradnju tog projekta, a koji će, kako je rekao, biti od koristi građanima Cetinja, privredi i ukupnom razvoju tog dijela zemlje.

