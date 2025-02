Milatović proglasio Zakon o budžetu

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović proglasio je Zakon o budžetu za ovu godinu, koji je Skupština usvojila u petak.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, proglasio i izmjene i dopune zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i o penzijskom i invalidskom osiguranju, donijete na istoj sjednici parlamenta.

U skladu sa Ustavom, predsjednik Crne Gore dužan je da proglasi zakon u roku od sedam dana od usvajanja, a maksimalno tri ukoliko je usvojen po hitnom postupku.

