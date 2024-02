Milatović pozvao austrijske industrijalce da investiraju u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je austrijske privrednike da investiraju u Crnu Goru i da na taj način doprinesu snaženju odnosa dvije države.

On je, u okviru zvanične posjete Beču, bio gost radne večere tokom koje je razgovarao sa predsjednikom Udruženja industrijalaca Georgom Knillom i predstavnicima vodećih austrijskih kompanija iz oblasti infrastrukture, tehnologije i industrije.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je sagovornike upoznao sa rezultatima koje je Crna Gora postigla na putu uspostavljanja vladavine prava i jačanja nezavisnosti institucija.

Milatović je naglasio da je Crna Gora lider u pregovaračkom procesu, navodeći da očekuje da će naša država biti prva naredna članica EU.

On je poručio da je sada pogodan momenat za investiranje, imajući u vidu da je u prethodnom periodu u državi postignuta institucionalna stabilnost.

Knill je kazao da Crnu Goru prepoznaju kao sigurnog partnera i istakao da prirodni i strateški potencijali države pružaju dobru priliku za investiranje.

Milatović je ocijenio da “nearshoring” ulaganja predstavljaju šansu za region, ali i potrebu evropskih kompanija, kako bi smanjile rizike poslovanja i osnažile svoje lance snabdijevanja.

