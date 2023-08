Milatović: Potrebna veća agilnost institucija u cilju pune valorizacije potencijala Plužina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodan je veći stepen agilnosti državnih institucija, prije svega izvršne vlasti, ali i državnih preduzeća koja djeluju na teritoriji opštine Plužine, kako bi se omogućila puna valorizacija neprocjenjivih privrednih potencijala tog kraja, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Rast životnog standarda i kreiranje ambijenta za nova radna mjesta mora biti imperativ stvaralaca budućih ekonomskih politika. Zato, namjeravam da koristim javni prostor kako bih pažnju donosilaca odluka usmjerio ka modelima ravnomjernog regionalnog razvoja, koji bi podstakli izvršnu vlast da prilike za investicione inicijative lociraju u Plužinama“, rekao je Milatović na svečanosti povodom obilježavanja Dana opštine Plužine.

On je kazao da je uvjeren i da će, naredna Vlada staviti fokus na ekonomski oporavak sjevera i stvaranje pretpostavki za povratak stanovništva koje je emigriralo i ostanak mladih.

„Očekujem da će se raditi na generisanju preduslova za intenziviranje ekonomske aktivnosti kroz veća izdvajanja iz agrobudžeta i dugoočekivane kapitalne projekte u ovoj opštini”, rekao je Milatović.

On je saopštio da u današnjim Plužinama prepoznaje veliki trud koji pokazuje lokalno stanovništvo zajedno za rukovodstvom Opštine da kroz čuvanje i valorizaciju postojećih resursa održi brojnost lokalne zajednice.

“Zahvaljujući poboljšanju turističke ponude, Plužine i Piva su danas prepoznatljiva destinacija za domaće, ali i za strane turiste. Dodatno, opština je uložila vidljive napore u restauraciju i otvaranje Kule Lazara Sočice, čime je naglašen značaj kulturne baštine ovog kraja. Ruralni turizam, a konkretnije seoski turizam, ponude aktivnog odmora i uspostavljanje malih i srednjih gazdinstava od velikog su značaja za perspektivu daljeg razvoja ove opštine”, ocijenio je Milatović.

On je poručio da je, još od Baja Pivljanina i vojvode Lazara Sočice, područje današnjih Plužina poklanjalo istoriji Crne Gore slavna imena i primjere viteštva i slobodarskoga duha.

“Svake godine, 4. avgust prilika je da se osvrnemo na neustrašivost hrabrih Pivljana i drugih žrtava, koji su položili svoje živote u borbi za univerzalne vrijednosti slobode i pravde tokom Narodnooslobodilačke borbe”, rekao je Milatović.

On je kazao da se, zarad izgradnje sigurnije budućnosti, mora osvrnuti i na neslavne i tragične događaje kakav je masakr u Pivskim Dolima, kada je 522 Pivljana, među kojima je bilo 107 djece u jednom danu nevino stradalo od strane nacističkih divizija.

“Trebalo je nažalost 80 godina da prođe, da država oda počast žrtvama sa pivskih Dola, mjestu jednog od najvećih stradanja našeg naroda u Drugom svjetskom ratu. Sve ove žrtve Pivljana kroz istoriju, ne smijemo zaboraviti, jer su boreći se za slobodu, upravo oni stvorili temelje savremene Crne Gore i u njih uklesali nepokolebljivi antifašistički duh, a time zaslužili poštovanje i priznanje pokoljenja”, kazao je Milatović.

On je rekao da je, u tom kontekstu, svojim prisustvom na svečanoj sjednici želio da jasno iskaže spremnost za međuinstitucionalnu saradnju sa lokalnom samoupravom kako bi zajedničkim naporima ostvarili viziju razvijenih Plužina koje mogu da ponude dovoljno razloga za ostanak svima koji se oko toga dvoume.

Milatović je uoči svečane sjednice sa predsjednikom opštine Slobodanom Delićem prisustvovao obilježavanju završetka radova na kulturnom dobru Kula vojvode Lazara Sočice.

