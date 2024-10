Milatović potpisao Zakon o razvojnoj banci i ponovo upozorio na njegove manjkavosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik države, Jakov Milatović, potpisao je Zakon o razvojnoj banci, koji je Skupština usvojila nakon što je isti vraćen na ponovno odlučivanje, ali je ponovo upozorio na brojne pravne i institucionalne nedosljednosti u tom zakonskom aktu.

“Uprkos iznesenim razlozima i stavu Delegacije Evropske unije (EU) da je ponovno razmatranje zakona prilika za Skupštinu da osigura njegovu punu usaglašenost sa evropskom pravnom tekovinom i najboljim međunarodnim standardima, parlament je opet usvojio taj akt u neizmijenjenom obliku”, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika.

Kako su naveli, kao što je javnost već upoznata, Milatović je 23. avgusta ove godine vratio zakon parlamentu na ponovno razmatranje, uz obrazloženje da je zakon još jedan u nizu akata koji su predloženi Skupštini bez prethodno obavljenog procesa javne rasprave.

“Na ovaj način, stručna i zainteresovana javnost, kao i važni akteri finansijskog sistema poput Centralne banke Crne Gore (CBCG), Udruženja banaka (UBCG) i međunarodnih finansijskih institucija, isključene su iz procesa njegove pripreme”, navodi se u saopštenju.

Milatović je tada istakao da netransparentnost u pripremi zakona, uz prisutnost ozbiljnih pravnih i institucionalnih nedostataka, predstavlja značajan

problem.

On je naglasio da, pored nedostatka transparentnosti, postoje ključni elementi u samom zakonu koji zahtijevaju dodatnu pažnju i reviziju.

“Ukazao je na poistovjećivanje Razvojne banke sa komercijalnim bankama, čime se banci omogućava primanje depozita i obavljanje platnog prometa, dok se istovremeno predviđa njeno izuzimanje iz okvira zakona koji uređuje osnivanje, poslovanje i kontrolu kreditnih institucija. Ovo predstavlja ozbiljno odstupanje od evropskih pravnih standarda koji osiguravaju stabilnost finansijskog sistema”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, Milatović je upozorio da zakon nedovoljno jasno definiše i druga važna pitanja, kao što su javnost rada Razvojne banke, uloga CBCG u kontroli njenog poslovanja i izvještavanja, kao i u imenovanju članova organa upravljanja tom institucijom.

“Nedovoljan stepen nadzora CBCG kao regulatora nad radom Razvojne banke, ne doprinosi transparentnosti niti usklađenosti sa domaćim i evropskim propisima”, navodi se u saopštenju.

Milatović smatra da je osnivanje Razvojne banke u Crnoj Gori potrebno, ali po uzoru na međunarodne standarde, a ne na netransparentan način i uz zakonsko rješenje koje nije u skladu sa najboljim evropskim praksama.

“Imajući sve navedeno u vidu, ovako definisan zakonski okvir može dovesti u pitanje finansijsku stabilnost i funkcionalnost banke, te imati ozbiljne posljedice po privredu i građane”, zaključuje se u saopštenju.

