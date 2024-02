Milatović čestitao Dan opštine Zeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspješna valorizacija prirodnog i turističkog potencijala kojim raspolaže opština Zeta, kroz realizaciju ključnih investicionih projekata i unapređenje postojeće infrastrukture, treba da bude najvažniji oslonac njenog ekonomskog napretka, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

„U tom smislu, rješavanje otvorenih pitanja između opštine Zeta i Glavnog grada, od kojih je naročito važno pitanje razgraničenja, predstavlja nužan preduslov za planiranje održivih politka razvoja vaše lokalne zajednice“, naveo je Milatović čestitajući Dan opštine Zeta.

On je dodao da je zadatak svih na pozicijama vlasti na državnom i lokalnom nivou da svojim djelovanjem daju puni doprinos prosperitetu te opštine.

„Zato ćete u predsjedniku Crne Gore imati pouzdanog partnera za svaku konstruktivnu inicijativu koja doprinosi razvoju vaše opštine, a na korist svih građanki i građana Zete”, rekao je Milatović.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Zeta Mihailu Asanoviću, predsjedniku Skupštine opštine Nebojši Domazetoviću, odbornicama i odbornicima i svim stanovnicima Zete.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS