Milatović: Berane ima potencijal da bude predvodnik ekonomskog razvoja sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Berane, kao regionalna tačka spajanja, koja obiluje prirodnim ljepotama poput Beranske kotline, okružene planinskim vijencima Bjelasice, Smiljevice i Turjaka, ima potencijal da bude predvodnik ekonomskog razvoja sjevera, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je u čestitki povodom Dana Opštine Berane, kazao da je posljednjih nekoliko decenija 20. vijeka karakterisao ubrzani privredni razvoj Berana, predvođen gigantima kao što su Celuloza, Polimka, Rudnik, ŠIK Polimlje, koji je finansirao sve aspekte života te lijepe zajednice.

Nažalost, kako je podsjetio, decenije koje su uslijedile donijele su loše privatizacije, nedomaćinsko upravljanje i stagnaciju u privrednom razvoju grada.

“Uvjeren sam da je došlo vrijeme za ulaganje i napredak u jednu od najljepših crnogorskih sjevernih opština. Bolja valorizacija prirodnih resursa, uz unapređenje ključne saobraćajne infrastrukture, pruža šansu za snaženje privredne aktivnosti u oblasti poljoprivrede, šumarstva i turizma, što bi stvorilo prostor za otvaranje novih radnih mjesta, privlačenje investicija i ostanak mladih u ovom kraju”, naveo je Milatović u čestitki.

On je kazao da vjeruje da će lokalna uprava, odgovornim pristupom prema tim mogućnostima, uz koordinaciju sa državnim vlastima, svim građankama i građanima Berana omogućiti kvalitetniji i bolji život, te stvoriti povoljne uslove za razvoj i napredak zajednice.

Milatović je saopštio da je kroz istoriju, grad Berane, nemalo puta, bio kolijevka slobodarskih ideja.

“U prilog tome svjedoči i 21. jul 1941. godine, kada je održana Prva sjednica Odbora narodnog oslobođenja za Srez beranski u svjetlu opštenarodnog ustanka u Crnoj Gori. Ovaj važan datum predstavlja jedan od najznačajnijih u istorijskom pamćenju vasojevićkog kraja. Pronijeti glas o ustanku protiv pošasti fašizma, probudio je slobodarski duh hrabrih građanki i građana Berana, koji su složno i požrtvovano dali značajan doprinos antifašističkoj borbi i kasnijem konačnom oslobođenju naše zemlje”, rekao je Milatović.

Kako i u najtežim vremenima, tako i danas, Berane je, kako zaključuje Milatović, bilo i ostalo primjer očuvanja suživota, međunacionalnog i međuvjerskog sklada, najznačajnijih vrijednosti crnogorskog društva.

