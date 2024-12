Milašinović: Cijene privatnog skijališta ne odražavaju cjenovnu sliku Kolašina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene privatnog skijališta ne odražavaju cjenovnu sliku Kolašina, kazala je direktorica Turističke organizacije (TO) Kolašin Zorica Milašinović.

Ona je rekla da te cijene ne odražavaju realno stanje cijena ugostiteljske ponude, niti cijena u većini ugostiteljskih objekata u turističkom centru.

“Ističemo da su cijene na državnom skijalištu Kolašin 1600 značajno drugačije nego u slučaju koji je predmet javne polemike”, kazala je Milašinović za Media biro.

Ona je navela da se za ručak u Kolašinu u restoranu na skijalištu 1600, koji uključuje čorbu, glavno jelo i salatu, može potrošiti oko 20 EUR po osobi.

“Što je, moramo se složiti, znatno niže u odnosu na većinu cijena u restoranima u glavnom gradu i na primorju”, dodala je Milašinović.

Ona je navela da je jednodnevni ski pas po cijeni od 25 EUR znatno povoljniji u odnosu na ski centre u regionu.

“Dalje, espresso kafa u ski centru Kolašin 1600 košta 1,80 EUR, dok je cijena čaja 2,20. Poređenja radi, tri kafe, čaj i gazirana voda, u Kolašinu 1600 košaju oko 11 EUR”, kazala je Milašinović.

Milašinović je podsjetila i da oni ne mogu uticati na cjenovnu politiku slobodnog tržišta, ali je ukazala da i dalje postoji problem neusklađenosti cijena i kvaliteta usluga u ovoj oblasti.

Ona je kazala da je to važno naznačiti.

“Jer će, nažalost, teško opstati u tržišnoj utakmici oni koji ne budu ostvarili pozitivan odnos između cijene i kvaliteta, u skladu sa očekivanjima turista”, dodala je Milašinović.

Ona je rekla da im je jasno da je Kolašin na udaru takvih komentara upravo iz razloga što se veći dio dešavanja na sjeveru Crne Gore vezuje za ovo turističko mjesto.

“Ali uz sve ove negativne komentare koji kruže društvenim mrežama bilo bi lijepo napomenuti i da u Kolašinu ima besplatan autobuski prevoz od centra grada do ski centra Kolašin 1600 dva puta dnevno”, rekla je Milašinović.

Ona je dodala da su se potrudili i da vanpansionskom ponudom obogate dešavanja u gradu, kako bi svi posjetioci ponijeli sa sobom pozitivne utiske.

“Nakon prošle zimske turističke sezone, kada nijesmo imali nijedan skijaški dan i kada je glavna tema u Kolašinu bila cijena kačamaka, nama je u interesu da ova sezona bude uspješna i da i dalje budemo prepoznatljiva lokacija za ljubitelje aktivnog odmora, planinskih sportova i nacionalne kuhinje”, navela je Milašinović.

Ona je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo zbog posjećenosti i rezervacija u Kolašinu i odličnih najava za predstojeće praznike.

Milašinović je pozvala sve aktere turističke privrede da doprinesu kreiranju pozitivne slike Kolašina za sve posjetioce, što će, kako je kazala, osigurati dalji razvoj turizma u Crnoj Gori.

Direktor skijališta Kolašin 1600 Đuro Milošević je, kako se dodaje, izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tokom sezone.

„Ove godine imamo sjajan odziv gostiju. Staze su pripremljene po najvišim standardima, a povoljni vremenski uslovi omogućili su nam da sezona krene ranije nego ikad. Posebno nas raduje što je veliki broj porodica s djecom prepoznao Kolašin kao idealnu zimsku destinaciju”, kazao je Milošević.

On je rekao da su cijene zadržali na pristupačnom nivou jer žele da ono što Kolašin 1600 ima da pruži bude dostupno svima, bez obzira na budžet.

“Trudimo se da našim gostima pružimo nezaboravno iskustvo i da Kolašin postane sinonim za kvalitetan zimski turizam. Strani turisti su nam takođe važni, i veoma je ohrabrujuće što vidimo sve veći broj posjetilaca iz zemalja Zapadne Evrope”, rekao je Milošević.

On je rekao da očekuju da će januar i februar donijeti još veći priliv gostiju.

“A mi ćemo biti spremni da odgovorimo na sve njihove potrebe”, kazao je Milošević.

