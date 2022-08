Mikro preduzetništvo je budućnost crnogorske ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budućnost crnogorske ekonomije leži u mikro preduzetništvu, smatraju gosti podcasta Preduzetničke priče, čiju je izradu podržao Porgram Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Kroz devet epizoda, stručnjaci i stručnjakinje u oblasti razvoja biznisa inspirisali su sve koji razmišljaju o preduzetništvu, ali i pružili konkretne savjete o pokretanju i vođenju biznisa – kako registrovati firmu, zašto se baviti detaljima biznis plana, kako razviti preduzeće koristeći besplatne alatke digitalnog marketinga, na čemu ne treba štedjeti ili od koga tražiti pomoć.

Ekonomista i konsultant za razvoj biznis modela, Radivoje Drobnjak, u jednoj od epizoda poručio je da je suština uspješne biznis ideje ponuditi ljudima rješenje nekog njihovog problema, pa čak i ako ga nekad tržište nije svjesno.

„Ljudi na primjer nijesu bili svjesni koliko im trebaju društvene mreže, dok se nije pojavio Facebook pružajući nove mogućnosti za komunikaciju“, podsjetio je Drobnjak.

Njegov kolega Ivan Mališić je naveo da nekada ni sve tržišne analize neće pomoći da biznis opstane.

„Ne libite se da pratite intuiciju, jer je priča svakog preduzeća specifična. Bio sam mentor preduzetnici koja nije mogla da priušti novu profesionalnu opremu, a uvidjela je da tržište vapi za servisom koji je osmislila. Većina bi odustala od svoje ideje, ali ona je kupila polu-profesionalne mašine i za šest mjeseci zaradila za nove, kakve je u startu željela”, rekao je Mališić.

Samo u protekloj godini, Radivoje i Ivan su pružili mentorsku podršku više od 200 novih preduzetnika i preduzetnica, koji su pokrenuli svoj biznis uz pomoć grantova Zavoda za zapošljavanje i UNDP programa mentorstva.

Osim Radivoja i Ivana koji su sa korisnicima radili na poslovnim strategijama, tim iskusnih stručnjaka pomagao im je s pravno-administrativnim procedurama, marketingom i finansijama.

Kao dio tog programa, nastao je i podcast Preduzetničke priče u kojem mentorke i mentori, ali i mladi ljudi koji su uspješni u preduzetništvu prenose svoja iskustva i znanja.

Gost podcasta, osnivač Unije mladih preduzetnika Uroš Bulatović svakodnevno srijeće mlade sa sjajnim idejama koje ostaju samo ideje jer ljudi misle da im fali nekoliko hiljada EUR početnog kapitala.

„Možda je za vaš biznis već dovoljno to što imate hiljade pratilaca na mrežama, možda imate neki specifičan talenat, možda uz nečiju pomoć možete lako da aplicirate za bespovratna sredstva. Razmislite o svojim prednostima i onome što radite dobro. Savršene okolnosti na tržištu kakve ste zamislili se nikada neće stvoriti”, naveo je Bulatović.

Jedna od konsultantkinja koja je savjetovala korisnike u domenu marketinga, Ljubica Kostić Bukarica, kazala je da joj je taj projekat UNDP-a pokazao da Crna Gora vrvi od marljivih ljudi sa sjajnim idejama koje često predrasude sputavaju.

„Ako vas barem malo zanima samo-zapošljavanje, oprobajte se. Pogotovo mladi i žene treba da zaborave na uvjeravanja da je posao u državnoj upravi mnogo bolji”, rekla je Kostić Bukarica.

Uspješne mlade preduzetnice Milica Petričević i Sanja Gardašević, čiji su biznisi sada već prepoznatljivi crnogorski brendovi, takođe su podijelile svoja iskustva i uvjerile da savjeti okoline poput „bolji ti je sigurni posao“ zapravo nijesu savjeti već puki stereotipi.

„Nigdje nećete davati sve od sebe kao kada radite posao u koji istinski vjerujete, koji sami organizujete, koji ste pokrenuli iz lične motivacije”, poručile su Petričević i Gardašević.

Osim tradicionalnih predrasuda, mlade preduzetnice i preduzetnici mnogo strahuju od glomazne birokratije. Svi gosti saglasni su da se mikro biznisima mora olakšati rad u prvih nekoliko godina poslovanja. Ipak, uvjereni su, ni birokratija i biznis barijere ne treba da obeshrabre ljude koji imaju dobre ideje, jer se uz dobar savjet stručnjaka sve može prevazići.

Neke od najvažnijih propisa koje morate poznavati ako imate poslovnu ideju pojasnili su mentori za finansije i pravnu regulativu, Svetomir Aković i Nikola Pješčić.

Konsultantkinje za marketing Aleksandra Gačević i Katarina Milačić ukazale su na gotovo besplatne, online alate uz koje možete proširiti biznis.

Višegodišnje iskustvo, a i program UNDP-a, uvjerili su ih da u današnjem marketingu apsolutno više ne igra ulogu da li imate milione ili sami vodite naloge porodičnog biznisa. Uz nekoliko uputstava za komunikaciju koje su podijelile u podcastu, ako ste istrajni i radite posao u koji vjerujete – autentična reklama je zagarantovana.

Sve epizode Preduzetničkih priča možete pronaći na linku https://www.youtube.com/playlist?list=PL6UK0IeLQtt90wcrSGa9sXCB1XVB90zEP

UNDP je realizovao program biznis mentorstva i seriju podcasta u okviru projekta Promovisanje rješenja za inkluzivna tržišta rada na Zapadnom Balkanu, koji finansira Austrijska razvojna agencija.

