Mikijelj ponovo imenovan za direktora Morskog dobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore imenovala je danas funkcionera Nove srpske demokratije Mladena Mikijelja za direktora Javnog preduzeća Morsko dobro.

Pobjeda piše da je Mikijelj imenovan na elektronskoj sjednici Vlade.

Mikijelju je nedavno istekao četvorogodišnji mandat na toj poziciji, a ponovno imenovanje predložio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

